Подруга дочки Путіна. У мережі обговорюють таємничу Наталію Попову, яка потрапила під санкції США

США цього вівторка розширили санкційні списки, до них увійшла передбачувана коханка Путіна Аліна Кабаєва та таємнича Наталія Попова.

До розширеного списку санкцій США увійшло чимало довгоочікуваних персон. Особливо варто зазначити Аліну Кабаєву, титуловану гімнастку, передбачувану коханку Володимира Путіна та матір його дітей. Але також там опинилась якась Наталія Попова, яка тісно пов'язана з родиною російського президента. Про це пише ВВС.

У поясненнях Мінфіну США йдеться про те, що вона потрапила туди за зв'язок з главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

[ + – ] Кирило Дмитрієв – чоловік, або бойфренд Наталії Попової Фото: ТАСС

Там Наталю Попову називають його дружиною, або ж дочкою. Але частіше все ж таки дружиною.

У 2019 році Наталія Попова раптово стала хайтек-омбудсменом. Їй належало захищати інтереси високотехнологічних компаній.

[ + – ] Наталія Попова – подруга доньки Путіна Фото: ТАСС

Попова мала займатися розробкою і просуванням заходів щодо створення комфортних умов для розвитку сектору технологічних та інноваційних компаній та вирішувати різні проблеми на кшталт розширення доступу до фінансових ресурсів і запровадження податкових стимулів.

"Спираючись на результати дослідження "ядра" технологічного бізнесу — підприємств малого та середнього бізнесу, які здійснюють діяльність у сфері інновацій і високих технологій, ми зрозуміли, що вони потребують захисту своїх прав", — заявляла свіжоспечений хайтек-омбудсмен.

Також вона обіймає посаду першого заступника гендиректора фонду "Іннопрактика". Цікаво, що цей фонд очолює Катерина Тихонова, молодша дочка Володимира Путіна, яку, за чутками, готують до політичної кар'єри в РФ.

[ + – ] Катерина Тихонова – молодша дочка Путіна Фото: Скриншот

Познайомилися Наталя та Катерина, зважаючи на все, під час навчання у МДУ. Попова навчалася на факультеті іноземних мов, а Тихонова закінчила у 2009 році Інститут країн Азії та Африки МДУ як фахівчиня з Японії.

Кирило Дмитрієв, передбачуваний чоловік Попової, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), є членом опікунської ради "Іннопрактики".

[ + – ] Наталія Попова на обкладинці Фото: Соцсети

Також вона з'являлася на обкладинці кіпрського L'Officiel та деяких інших журналів під прізвищем Свєшнікова та веде популярне шоу "Наука" на "Росія 24". За двома прізвищами: Свєшнікова та Попова, Наталія фігурує на сайті московського центру корекції фігури "Ручна пластика" на Рубльовському шосе, як "зіркова клієнтка".