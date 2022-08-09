У мережі з'явилися кадри, що підтверджують особливий зв'язок Кейт Міддлтон і Єлизавети II

У герцогині Кембриджської та королеви Великобританії теплі стосунки.

У герцогині Кембриджської прекрасні стосунки з королівською родиною та особливо з Єлизаветою II. Їхній тісний зв'язок став очевидним ще в перші роки шлюбу Кейт із принцом Вільямом, коли пара приєдналася до монарха в Ноттінгемі на святкуванні Діамантового ювілею її правління.

Нещодавно в мережі з'явилося рідкісне відео, на якому герцогиня Кембриджська ніжно цілує королеву в щоку на вокзалі Ноттінгема в червні 2012 року. Про це пише Hellomagazine.

[ + – ] Скриншот відео. Кейт Міддлтон цілує королеву в щоку на вокзалі в Ноттінгемі у червні 2012 року

Відео вкотре підтверджує, що з того дня, як Кейт Міддлтон увійшла до королівської родини, Єлизавета II з особливим трепетом ставиться до дружини свого онука та майбутнього короля Великобританії принца Вільяма.

Говорять, що герцогиня Кембриджська підкорила Єлизавету II у тому числі своїми кулінарними здібностями. Якось вона не знала, що подарувати королеві на Різдво, та приготувала домашнє чатні за рецептом своєї бабусі.

"Я пам'ятаю, як уперше була в Сандрінгемі на Різдво. І я хвилювався, що вручити королеві як різдвяний подарунок. Я думала: "Боже, що я повинна подарувати їй?" І тут я зрозуміла: "Я зроблю їй щось". І я вирішила приготувати чатні за бабусиним рецептом", — згадувала Кейт той випадок.

Герцогиня Кембриджська додала, що трохи хвилювалася, чи сподобається королеві її страва. Наступного дня вона побачила її на столі. Кейт подумала, що це простий жест ввічливості, який мав для неї велике значення. Але як би там не було, герцогиня Кембриджська оцінила турботу, яку виявила королева.

Як відомо, Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають у новий маєток, щоб бути ближче до Єлизавети II. Новий будинок Кембриджів розташований за кілька хвилин ходьби від каплиці Святого Георгія та Віндзорського замку, в королівському маєтку площею 655 акрів. Як відомо, цей будинок є пам'яткою архітектури II ступеня й датується 1831 роком.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без обручки.