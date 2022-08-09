В Сети появились кадры, подтверждающие особую связь Кейт Миддлтон и Елизаветы II

У герцогини Кембриджской и королевы Великобритании теплые отношения.

У герцогини Кембриджской прекрасные отношения с королевской семьей и особенно с Елизаветой II. Их тесная связь стала очевидной еще в первые годы брака Кейт с принцем Уильямом, когда пара присоединилась к монарху в Ноттингеме на праздновании Бриллиантового юбилея ее правления.

Недавно в Сети появилось редкое видео, на котором герцогиня Кембриджская нежно целует королеву в щеку на вокзале Ноттингема в июне 2012 года. Об этом пишет Hellomagazine.

[ + – ] Скриншот видео. Кейт Миддлтон целует королеву в щеку на вокзале в Ноттингеме в июне 2012 года

Видео в очередной раз подтверждает, что с того дня, как Кейт Миддлтон вошла в королевскую семью, Елизавета II с особенным трепетом относится к супруге своего внука и будущего короля Великобритании принца Уильяма.

Говорят, что герцогиня Кембриджская покорила Елизавету II в том числе своими кулинарными способностями. Однажды она не знала, что подарить королеве на Рождество и приготовила домашнее чатни по рецепту своей бабушки.

"Я помню, как впервые была в Сандрингеме на Рождество. И я волновался, что вручить королеве в качестве рождественского подарка. Я думала: "Боже, что я должна подарить ей?" Я подумала о том, что бы я подарила своим бабушкам и дедушкам. И тут я поняла: "Я сделаю ей что-нибудь". И я решил приготовить чатни по бабушкиному рецепту", — вспоминала Кейт тот случай.

Герцогиня Кембриджская добавила, что немного волновалась, понравится ли королеве ее блюдо. На следующий день она заметила его на столе. Кейт подумала, что это простой жест вежливости, который имел для нее большое значение. Но как бы там ни было на самом деле, герцогиня Кембриджская оценила заботу, которую проявила королева.

Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в новый особняк, чтобы быть ближе к Елизавете II. Новый дом Кембриджей находится в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка, в королевском поместье площадью 655 акров. Как известно, это здание является памятником архитектуры II степени и датируется 1831 годом.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца.