Візит до США та зустріч з Ердоганом. Топ 7 яскравих образів Олени Зеленської до та під час війни

Серед стильних виходів першої леді України — поїздка до Вашингтона, а також фотосесії для обкладинок іноземної преси.

Минулого року Україна відзначила 30-річчя незалежності. З цієї нагоди у Києві пройшло безліч урочистих заходів, на яких були присутні перші особи країни. Олена Зеленська того дня приміряла кілька різних яскравих образів від українських дизайнерів, у яких мала неймовірно стильний та незабутній вигляд.

Відтоді минув рівно рік, і стиль першої леді України вимушено помінявся. Якщо до початку повномасштабної війни Олена Зеленська віддавала перевагу яскравим вбранням, то останні пів року, поки Україна протистоїть військовій агресії Росії, перша леді частіше з'являється на публіці в темних тонах. Єдино незмінною залишилася елегантність образів, які обирає дружина президента.

Фокус згадує найвдаліші вбрання Олени Зеленської за останній рік.

Саміт перших леді та джентльменів

Одним із найнезабутніших нарядів першої леді України під час минулорічного святкування Дня Незалежності України став суворий костюм молочного кольору з широкими штанями від бренду SIX дизайнерки Юлії Богдан. У ньому Олена Зеленська з'явилася на саміті перших леді та джентльменів 23 серпня. До лацкана чоловіка Володимира Зеленського прикріпила брошку з колекції Незалежна Gunia x Guzema.

Поїздка до Вашингтона

У серпні 2021 року Володимир Зеленський вирушив із робочим візитом до Вашингтона разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською. Для такої важливої події перша леді України обрала ніжно-блакитний костюм українського бренду SIX, що складається із прямих штанів зі стрілкою та двобортного жакета. Її вбрання чудово гармоніювало з яскравим букетом квітів, який перша леді України тримала в руках. Елегантний костюм Олени Зеленської доповнювали бежеві туфлі на стійких підборах та золоті сережки. Волосся перша леді України зібрала в акуратний пучок, а макіяж виконала у нюдових тонах.

Червоний костюм

Олена Зеленська не часто вибирає костюми яскравих кольорів. Тому її минулорічна поява на відкритті Всеукраїнського форуму "Україна 30. Саміт. Діти" за підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) стала незабутньою. Для появи Олена Зеленська обрала брючний костюм трендового для грудня 2021 року червоного відтінку Poinciana. Яскравий образ першої леді України відтіняла блуза молочного кольору та нюдові туфлі-човники.

У персиковому костюмі

Ще один стильний образ першої леді України — брючний костюм ніжно-персикового кольору, в якому вона з'явилася на щорічній конференції послів України у грудні 2021 року. Вбрання гармонійно доповнила світло-рожева блуза та краватка в тон. У цьому костюмі перша леді мала вишуканий вигляд.

Зустріч з Ердоганом

У лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабної війни, до Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Ердоган із дружиною Еміне Ердоган. Для зустрічі з важливими гостями Олена Зеленська обрала вишуканий чорний аутфіт, що складався з класичного двобортного пальта та брюк-палаццо. Образ доповнила світло-лимонна блуза з ажурним коміром та чорний капелюх. Як прикрасу, перша леді України обрала золоту флористичну брошку.

Візит до США

З початку повномасштабної війни в Україні перша леді почала віддавати перевагу темним костюмам. Вона часто з'являється на публіці в похмурих тонах, що уособлюють трагедію того, що відбувається, і рідше обирає інші кольори. Винятком став офіційний візит першої леді України до США у червні 2022 року. Для зустрічі з дружиною Джо Байдена Джилл Байден Олена Зеленська обрала костюм кремово-жовтого кольору, що складався з жакетом та спідниці довжини міді. Вбрання першої леді України доповнювали блакитні замшеві туфлі на шпильках. Волосся перша леді України уклала хвилею.

Цікаво, що Джилл Байден обрала жовті туфлі, а тому, стоячи поряд з Оленою Зеленською, гармонійно доповнювала її. Вийшов тандем у кольорах українського прапора.

Обкладинка The Guardian

Україна шостий місяць протистоїть російській військовій агресії, і перша леді весь цей час активно виступає у світових медіа, розповідаючи про те, що відбувається у нашій країні. У липні Олена Зеленська з'явилася на обкладинці Saturday британського видання The Guardian. Дружина президента України позувала у коричневій суворій сукні-міді на гудзиках та чорних туфлях-човниках. Стилісти зробили їй стриманий макіяж та розпустили хвилясті локони. В інтерв'ю виданню дружина президента України згадала, як її сім'я зустріла перший день війни.

На інших знімках, зроблених для видання, Олена Зеленська позувала в сірому образі, що майже зливається з кімнатою в Офісі президента.

Спірний образ для Vogue

Одним із найбільш спірних образів першої леді України стала фотографія для digital-обкладинки американського журналу Vogue, зроблена знаменитою Енні Лейбовіц. На знімках Олена Зеленська позувала у вільній бежевій блузі та чорних вузьких штанах. Фото зроблено в аеропорту Гостомеля, а також в Офісі президента на Банковій. На знімках перша леді України мала втомлений вигляд.

Деяким шанувальникам Vogue не сподобалося обране місце для фотосесії, а також розслаблена поза, як сидить Олена Зеленська. На захист першої леді стали українки, які провели в Instagram флешмоб на її підтримку.

Фокус раніше писав, як Олена Зеленська відповіла на критику її фотосесії для журналу Vogue.