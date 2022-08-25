Без титулів. Як називатимуть дітей Кейт Міддлтон у новій школі

Кейт Міддлтон і принц Вільям перейняли досвід принца Чарльза та принцеси Діани.

Незабаром діти герцогів Кембриджських — принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї — підуть у школу Ламбрук, приєднавшись до більш ніж 600 інших учнів. За інформацією журналу Hello, у навчальному закладі королівські особи обходитимуться без своїх титулів.

У школі Томаса Беттерсі, де Джордж і Шарлотта навчалися кілька років, вони носили прізвище Кембридж як шану своїм батькам Кейт Міддлтон і принцу Вільяму. Так само продовжиться й у новій школі. Прізвище в принца Луї буде те саме, що в його брата й сестри.

Аналогічно свого часу вчинили принц Чарльз і принцеса Діана. Їхні діти, принци Вільям і Гаррі, носили в школі прізвище Вельс, оскільки їхній батько є принцом Вельським.

У заяві, зробленій королевою на Тайній раді в 1960 році, говорилося, що нащадки монарха по чоловічій лінії, без королівських стилів і титулів, мають носити ім'я Маунтбеттен-Віндзор.

Коли в травні 2019 року в герцога та герцогині Сассекських народилася перша дитина Арчі, Гаррі та Меган вирішили не давати своєму синові титул, тому він має прізвище Маунтбеттен-Віндзор. Те саме можна сказати і про їхню дочку Лілібет Діану, яка народилася в червні 2021 року.

Раніше ми писали про те, що школа, де тепер навчатимуться діти герцогів Кембриджських, розташована всього за 15 хвилин їзди від їхнього нового будинку, котеджу Аделаїда у Віндзорі. Подружжя переїхало туди, щоб їхні сини та дочка могли мати нормальне дитинство, а також щоб бути ближче до королеви, яка живе у Віндзорі.