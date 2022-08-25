Без титулов. Как будут называть детей Кейт Миддлтон в новой школе

Кейт Миддлтон и принц Уильям переняли опыт принца Чарльза и принцессы Дианы.

Уже вскоре дети герцогов Кембриджских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – пойдут в школу Ламбрук, присоединившись к более чем 600 других учащихся. По информации журнала Hello, в учебном заведении королевские особы будут обходиться без своих титулов.

В школе Томаса Беттерси, где Джордж и Шарлотта учились несколько лет, они носили фамилию Кембридж как дань уважения своим родителям Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Так же продолжится и в новой школе. Фамилия у принца Луи будет та же, что у его брата и сестры.

Аналогично в свое время поступили принц Чарльз и принцесса Диана. Их дети, принцы Уильям и Гарри, носили в школе фамилию Уэльс, поскольку их отец является принцем Уэльским.

В заявлении, сделанном королевой на Тайном совете в 1960 году, говорилось, что потомки монарха по мужской линии, без королевских стилей и титулов, должны носить имя Маунтбэттен-Виндзор.

Когда в мае 2019 года у герцога и герцогини Сассекских родился первый ребенок Арчи, Гарри и Меган решили не давать своему сыну титул, поэтому у него фамилия Маунтбэттен-Виндзор. То же самое можно сказать и об их дочери Лилибет Диане, родившейся в июне 2021 года.

Ранее мы писали о том, что школа, где теперь будут учиться дети герцогов Кембриджских, находится всего в 15 минутах еззды от их нового дома, коттеджа Аделаида в Виндзоре. Супруги переехали туда, чтобы их сыновья и дочь могли иметь нормальное детство, атакже чтобы быть поближе к королеве, которая живет в Виндзоре.