Шанувальники Дженніфер Лопес помітили дивну річ на її перших весільних фото

Лопес позувала на знімках у гордій самоті.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес, яка вийшла заміж за оскароносного актора та режисера Бена Аффлека, нещодавно порадувала своїх поклонників першою порцією весільних фотографій. На них вона продемонструвала три святкові сукні від бренду Ralph Lauren, а також свій весільний макіяж. Однак багато хто звернув увагу на один нюанс: на жодному зі знімків не було нареченого співачки, пише Hello.

На своєму вебсайті Джей Ло опублікувала знімки та відео створення її нарядів, які вона змінювала під час весільних урочистостей у маєтку Аффлека у Джорджії. При цьому свого нареченого вона не показувала. Деякі шанувальники припустили, що Бен — просто приватна особа, а Дженніфер захотіла похвалитися саме своїм весільним образом. Інші не виключають, що артистка не захотіла показувати коханого, щоб ніхто не зуврочив її щастя.

Проте сама Лопес запевнила, що незабаром планує представити значно більше яскравих фотографій з весілля, де Бен, напевно, буде теж.

Як відомо, після урочистостей подружжя полетіло на відпочинок до Італії, де його вже помітили папараці під час спільного походу в ресторан. Дженніфер виглядала просто і елегантно в красивій білій сукні, а її обличчя було спокійним і радісним.