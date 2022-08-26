Улюблена пара взуття Кейт Мідлтон, яку ненавидить Єлизавета II

Її Величність з незрозумілих причин не любить взуття на танкетці.

У герцогині Кембриджської та королеви Єлизавети II дуже теплі стосунки, проте є деякі переваги Кейт Міддлтон, які не подобаються Її Величності. Так, наприклад, дружина принца Вільяма носить певний тип взуття, яке дратує монарха. Про це пише Daily Express.

Йдеться про еспадрильї — взуття на танкетці, які герцогиня Кембриджська так любить носити влітку. Кейт Міддлтон часто обирає подібне взуття на різні заходи, але не в присутності Єлизавети II. За інформацією королівських джерел, Її Величність з якоїсь незрозумілої причини не любить еспадрільї.

"Королева не фанат взуття на танкетці. Вона справді не любить його, і це добре відомо серед жінок у [королівській] родині", — цитує видання інсайдера.

Зазвичай жінки в британській королівській родині обирають на заходи, де буде присутня Її Величність, туфлі-човники неяскравих відтінків, щоб не привертати зайвої уваги.

Взуття — не єдине правило королівського етикету, яке стосується зовнішнього вигляду. Як відомо, всі члени королівської сім'ї, незалежно від статі та віку, повинні одягатися стримано та відповідати дрес-коду заходу. Жінки мають носити переважно сукні чи спідниці, а також колготки. На офіційних заходах жінкам слід з'являтися в капелюхах, а увечері можна замінити головний убір тіарою — але тільки заміжнім жінкам.

Під час офіційних візитів королівським особам варто уникати спортивного одягу, який вітається лише під час відвідування спортивних заходів. Крім того, є негласне правило підтримувати саме локальних дизайнерів та обирати місцеві бренди одягу та взуття. Також останніми роками недоречним вважається натуральне хутро.

Цікаве правило поширюється на хлопчиків. Воно сягає корінням до старої традиції англійської аристократії. Представники королівської сім'ї чоловічої статі до восьми років носять шорти і тільки після цього віку можуть з'являтися на заходах у штанах.

Фокус раніше писав про те, які два найнесподіваніші предмети носить у жіночій сумочці Єлизавета II.