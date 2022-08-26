Любимая пара обуви Кейт Мидлтон, которую ненавидит Елизаветы II

Ее Величество по необъяснимым причинам не любит обувь на танкетке.

У герцогини Кембриджской и королевы Елизаветы II очень теплые отношения, однако есть некоторые предпочтения Кейт Миддлтон, которые не нравятся Ее Величеству. Так, например, супруга принца Уильяма носит определенный тип обуви, который раздражает монарха. Об этом пишет Daily express.

Речь идет об эспадрильях — обуви на танкетке, которые герцогиня Кембриджская так любит носить летом. Кейт Миддлтон часто надевает подобную обувь на различные мероприятия, но только не в присутствии Елизаветы II. По информации королевских источников, Ее Величество по какой-то необъяснимой причине не любит эспадрильи.

"Королева не фанат обуви на танкетке. Она действительно не любит ее, и это хорошо известно среди женщин в [королевской] семье", — цитирует издание инсайдера.

Обычно женщины в британской королевской семье выбирают на мероприятия, где будет присутствовать Ее Величество, туфли-лодочки неярких оттенков, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Обувь — не единственное правило королевского этикета, которое касается внешнего вида. Как известно, все члены королевской семьи, независимо от пола и возраста, должны одеваться сдержанно и соответствовать дресс-коду мероприятия. Женщинам предпочтительно носить платья или юбки, а также колготки. На официальных мероприятиях дамам следует появляться в шляпах, а в вечернее время можно заменить головной убор тиарой — но только замужним женщинам.

Во время официальных визитов королевским особам стоит избегать спортивной одежды, которая приветствуется только при посещении спортивных мероприятий. Кроме того, есть негласное правило поддерживать именно локальных дизайнеров и выбирать местные бренды одежды и обуви. Также в последние годы неуместным считается натуральный мех.

Интересное правило распространяется на мальчиков. Оно уходит корнями к старой традиции английской аристократии. Представители королевской семьи мужского пола до восьми лет носят шорты и только по достижении этого возраста могут появляться на мероприятиях в брюках.

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