Сімейство Спенсерів. Хто насправді стоїть за трагедією принцеси Діани

Батьки леді Ді не змогли стати для неї опорою і підтримкою.

У ЗМІ часто згадують про те, що все своє недовге життя принцеса Діана була самотня, адже найближчі люди ніколи не були на її боці. Якби їй пощастило народитися в сім'ї, подібній до тієї, де виросла Кейт Міддлтон, її доля могла скластися зовсім інакше і, можливо, зараз леді Ді була б жива.

У 25-ті роковини трагічної загибелі принцеси Діани Фокус згадує, що відомо про її батьків, які залишили колишню дружину принца Чарльза віч-на-віч з її сумами, коли та потребувала їхньої підтримки.

Граф Спенсер

Граф Спенсер був на сьомому небі від щастя, коли в лютому 1981 року журналісти запитали, що він може сказати про весілля своєї дочки Діани і принца Чарльза. Насправді, батькові леді Ді було не принципово, хто з дочок стане принцесою і тим паче, чи будуть вони щасливі у шлюбі. Головне — стан у суспільстві.

Спочатку принц Чарльз мав одружитися зі старшою з дочок Спенсера — леді Саре. А Діану готували до шлюбу з принцом Ендрю, але через один невдалий коментар пресі, в якому Сара сказала, що їй все одно за кого виходити заміж — хоч за принца, хоч за сміттяра — вона опинилася в чорному списку, і новою нареченою Чарльза призначили молодшу із сестер.

Той факт, що 19-річна Діана була на 12 років молодшою за свого майбутнього чоловіка, анітрохи не бентежив її огрядного, впевненого у своїй правоті батька. Він і сам одружився в 30, коли його дружині ледве виповнилося 18. Не лякало його і те, що власний невдалий шлюб міг позначитися на долі його спадкоємиці — як відомо, Френсіс Спенсер, через 13 років токсичних стосунків, звинуватила чоловіка в побоях і домашній тиранії і втекла до іншого.

[ + – ] Графу Спенсеру було байдуже, хто з його дочок вийде заміж за принца Чарльза Фото: Getty Images

Рут Фермой

Бабуся леді Ді стала головною звідницею у майбутньому королівському союзі. По-перше, вона була близькою подругою королеви-матері. До того ж не з чуток знала, що таке шлюб із розрахунку, адже сама свого часу вийшла заміж за барона Фермоя за таким принципом. Чоловік був старший за неї на 23 роки, постійно зраджував їй і плодив позашлюбних дітей, але для бабусі Діани статус і стан в суспільстві були вищими за всіх цих "несуттєвих жертв".

Свою доньку леді Фермой вона теж видала заміж за розрахунком. Але та не гідно оцінила старань матері, а тому Рут Фермой назавжди викреслила її зі свого життя, щойно та розлучилася з чоловіком-тираном. До того ж, вона заборонила дівчаткам Сарі та Діані спілкуватися з матір'ю.

[ + – ] Бабуся принцеси Діани була головною звідницею в її союзі з принцом Чарльзом Фото: Getty Images

Варто зазначити, що на момент, коли Діану сватали Чарльзу, він уже мав тривалий роман із Каміллою. Але, як відомо, заміжня коханка не могла стати дружиною принца. А тому ніхто не став брати до уваги такі дрібниці як кохання.

Пізніше, коли шлюб із Чарльзом виявився трагічно нещасним, Діана згадувала, що бабуся так і не змогла зрозуміти її страждань. Бабуся принцеси Діани вважала, що зради — це не привід для розлучення, а страждати через нещасний шлюб треба так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався.

Ендрю Мортон у біографії принцеси Діани писав, що леді Фермой один раз намагалася відмовити свою онучку від союзу з принцом Уельським незадовго до їх весілля.

"Дорога, ти повинна розуміти, що їх почуття гумору та їх спосіб життя відрізняються, і я не думаю, що це вам підійде" — говорила Рут. Однак на той момент леді Ді вже повірила у свою обраність і подібні поради були не доречні.

Френсіс Шенд-Кідд

Принцесу Діану часто порівнювали зі своєю матір'ю. Френк Шенд-Кідд теж рано вийшла заміж, її чоловік був на 12 років старший, вона також була нещаслива в шлюбі й до 30 років задумалася про розлучення. Проте сама Діана казала, що її мати зовсім не така, як вона. Якби Френк була на її місці, вона б не зазнала зрад чоловіка і точно знайшла б можливість відправити Каміллу відразу після весілля кудись за межі Сполученого Королівства.

Однак це не єдина їх відмінність. На відміну від Діани, Френк змогла запросто в 31 рік залишити своїх чотирьох дітей, щоб вирушити влаштовувати особисте життя.

[ + – ] З мамою у принцеси Діани так і не склалися стосунки Фото: Getty Images

Протягом усього часу, що леді Ді була одружена з Чарльзом, вона намагалася налагодити стосунки з матір'ю: запрошувала її на всі важливі заходи, а коли та вкотре розлучилася, забрала до себе в Кенсингтонський палац. Проте знайти підтримки в особі матері леді Ді так і не вдалося. Коли життя з Чарльзом стало нестерпним, замість того, щоб підставити плече, Френк Спенсер віддалилася від дочки, роздаючи дивні коментарі пресі та критикуючи її особисте життя.

Незадовго до своєї трагічної загибелі Діана посварилася по телефону з матір'ю.

[ + – ] Мачуха Діани стала єдиною, з ким у неї були теплі сімейні стосунки Фото: Getty Images

До середини 90-х леді Ді зрозуміла, що єдиною людиною, яка ставиться до неї з розумінням, є її мачуха Рейн, яку вона зненавиділа з дитинства за той факт, що та з'явилася в житті батька. Рейн була не злопамятною, і в останній рік життя Діани вони тепло спілкувалися.

Фокус раніше писав про те, які стосунки мали леді Ді з її головною суперницею — Каміллою Паркер-Боулз.