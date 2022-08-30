Семейство Спенсеров. Кто на самом деле стоит за трагедией принцессы Дианы

Родители леди Ди не смогли стать для нее опорой и поддержкой.

В СМИ часто вспоминают о том, что всю свою недолгую жизнь принцесса Диана была одинока, ведь самые близкие люди никогда не были на ее стороне. Если бы ей посчастливилось родиться в семье, подобной той, где выросла Кейт Миддлтон, ее судьба могла сложиться совсем иначе и, возможно, сейчас леди Ди была бы жива.

В 25-ю годовщину трагической гибели принцессы Дианы Фокус вспоминает, что известно о ее родителях, которые оставили бывшую супругу принца Чарльза один на один с ее печалями, когда та нуждалась в их поддержки.

Граф Спенсер

Граф Спенсер был на седьмом небе от счастья, когда в феврале 1981 года журналисты спросили, что он может сказать о предстоящей свадьбы своей дочери Дианы и принца Чарльза. На самом деле, отцу леди Ди было не принципиально, кто из дочерей станет принцессой и уж тем более, будут ли они счастливы в браке. Главное — положение в обществе.

Изначально принц Чарльз должен был жениться на старшей из дочерей Спенсера — леди Саре. А Диану готовили к браку с принцем Эндрю, но из-за одного неудачного комментария прессе, в котором Сара сказала, что ей все равно за кого выходить замуж — хоть за принца, хоть за мусорщика — она оказалась в черном списке, и новой невестой Чарльза назначили младшую из сестер.

Тот факт, что 19-летняя Диана была на 12 лет младше своего будущего супруга, ничуть не смущал ее тучного, уверенного в своей правоте отца. Он и сам женился в 30, когда его жене едва исполнилось 18. Не пугало его и то, что собственный неудачный брак мог сказаться на судьбе его наследницы — как известно, Френсис Спенсер, спустя 13 лет токсичных отношений, обвинила мужа в побоях и домашней тирании и сбежала к другому.

[ + – ] Графу Спенсеру было все равно, кто из его дочерей выйдет замуж за принца Чарльза Фото: Getty Images

Рут Фермой

Бабушка леди Ди стала главной сводницей в будущем королевском союзе. Во-первых, она была близкой подругой королевы-матери. К тому же не понаслышке знала, что такое брак по расчету, ведь сама в свое время вышла замуж за барона Фермоя по такому принципу. Супруг был старше ее на 23 года, постоянно изменял ей и плодил внебрачных детей, но для бабушки Дианы статус и положение в обществе были выше всех этих "несущественных жертв".

Свою дочку леди Фермой она тоже выдала замуж по расчету. Но та не оценила по достоинству стараний матери, а потому Рут Фермой навсегда вычеркнула ее из своей жизни, как только та развелась с мужем-тираном. Более того, она запретила девочкам Саре и Диане общаться с матерью.

[ + – ] Бабушка принцессы Дианы была главной сводницей в ее союзе с принцем Чарльзом Фото: Getty Images

Стоит отметить, что на момент, когда Диану сватали Чарльзу, у него уже был длительный роман с Камиллой. Но, как известно, замужняя любовница не могла стать женой принца. А потому никто не стал брать в расчет такие мелочи как любовь.

Позже, когда брак с Чарльзом оказался трагически несчастным, Диана вспоминала, что бабушка так и не смогла понять ее страданий.По словам леди Ди, Рут была крайне возмущена тем, что внучка изводит себя из-за любовницы мужа. Бабушка принцессы Дианы считала, что измены — это не повод для развода, а страдать из-за несчастного брака нужно так, чтобы никто об этом никогда не узнал.

Эндрю Мортон в биографии принцессы Дианы писал, что леди Фермой один раз все-таки пыталась отговорить свою внучку от союза с принцем Уэльским незадолго до их свадьбы.

"Дорогая, ты должна понимать, что их чувство юмора и их образ жизни отличаются, и я не думаю, что это вам подойдет" — говорила Рут. Однако на тот момент леди Ди уже поверила в свою избранность и подобные советы были не к месту..

Френсис Шэнд-Кидд

Принцессу Диану часто сравнивали с собственной матерью. Френсис Шэнд-Кидд тоже рано вышла замуж, ее супруг был на 12 лет старше, она также была несчастлива в браке и к 30 годам задумалась о разводе. Однако сама Диана говорила, что ее мама совсем не такая, как она. Если бы Френсис была на ее месте, она бы не потерпела измен мужа и точно бы нашла возможность отправить Камиллу сразу после свадьбы куда-нибудь за пределы Соединенного Королевства.

Однако это не единственное их различие. В отличие от Дианы, Френсис смогла запросто в 31 год оставить своих четверых детей, чтобы отправиться устраивать личную жизнь.

[ + – ] С мамой у принцессы Дианы так и не сложились отношения Фото: Getty Images

На протяжении всего времени, что леди Ди была замужем за Чарльзом, она пыталась наладить отношения с матерью: приглашала ее на все важные мероприятия, а когда та в очередной раз развелась, забрала к себе в Кенсингтонский дворец. Однако найти поддержки в лице матери леди Ди так и не удалось. Когда жизнь с Чарльзом стала невыносимой, вместо того, чтобы подставить плечо, Френсис Спенсер отдалилась от дочери, раздавая странные комментарии прессе и критикуя ее личную жизнь.

Незадолго до своей трагической гибели Диана поругалась по телефону с матерью.

[ + – ] Мачеха Дианы стала единственной, с кем у нее были теплые семейные отношения Фото: Getty Images

К середине 90-х леди Ди поняла, что единственный человек, который относится к ней с пониманием, — ее мачеха Рейн, которую она возненавидела с детства за тот факт, что та появилась в жизни отца. Рейн оказалась не злопамятной, и в последний год жизни Дианы они тепло общались.

Фокус ранее писал о том, какие отношения были у леди Ди с ее главной соперницей — Камиллой Паркер-Боулз.