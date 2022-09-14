Кайлі Дженнер опублікувала відео відразу після годування груддю

Її друга спільна з Тревісом Скоттом дитина народилася в лютому

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Під час зйомки відео для TikTok Кайлі Дженнер так захопилася розмовою на камеру, що не відразу помітила мокру пляму на грудях.

"О, схоже, я годую грудьми", — прокоментувала американська модель, вказуючи на пляму на своєму сірому топі.

Кайлі наголосила на непрактичності гардероба, з якою може зіткнутися кожна новоспечена мама.

[ + – ] Кайлі Дженнер та її нове шоу

Попри материнський клопіт, 25-річна дівчина продовжує просувати новий продукт для губ зі своєї майбутньої колаборації Kylie Cosmetics x Kris Jenner. Вона назвала відео першим епізодом нового серіалу Kylie In The Kar. Варто зазначити, що знімає Кайлі в одному зі своїх автомобілів.

"Минулого разу, коли я знімала TikTok в машині, деякі люди злилися", — говорить Кайлі на відео, перш ніж нанести оранжево-червоний відтінок на губи.

"Вони думали, що це фейк і я не їжджу сама", — додає модель. Відео закінчується демонстрацією ідеально нафарбованих губ та фразою: "Мені потрібно йти, можливо, зараз я зміню футболку", — вказавши, що пляма від грудного молока все ще там.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер народила сина на початку лютого. Батько дитини — її бойфренд Тревіс Скотт. У пари вже є спільна дочка Стормі.