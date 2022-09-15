Королівський стражник втратив свідомість під час чергування біля труни Єлизавети II (відео)

Чоловік звалився з платформи, на якій стоїть труна з тілом королеви.

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Прощання з королевою Єлизаветою II, яке в ці дні відбувається у Вестінстер-холі, затьмарилося першим інцидентом. Один із гвардійців, який стояв на варті труни з тілом монарха, втратив свідомість, повідомляють британські ЗМІ.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що один із гвардійців має слабкий вигляд і йому не по собі. Чоловік, здавалося, спіткнувся, перш ніж звалитися з платформи та впасти на гранітну підлогу з глухим стукотом. Усе сталося у момент зміни варти. Кілька товаришів зі служби кинулися до нього на допомогу. Інші гвардійці, які стояли біля труни, зберігали спокій і навіть не рушили з місця.

Наприкінці запису видно, що той, хто впав, починає підніматися, і оператор переводить камеру вбік.

Наразі труну королеви цілодобово охороняють підрозділи Охоронця Суверена, Відділу домашнього господарства або йоменські наглядачі Лондонського Тауера.

У мережі люди щиро переживають стан вартового.

"Мабуть, він був так вражений тим, що відбувається", "Бідна людина, сподіваюся, з ним усе гаразд. Це було жахливо бачити", "Бідний солдат, який щойно знепритомнів, стоячи на варті біля покійної королеви, тримав досить великий меч. Це могло бути дуже гидко!" — пишуть у соцмережах.

Королева перебуватиме під охороною до її похорону 19 вересня, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Прогнозується, що це буде найбільш переглядувана трансляція всіх часів. На думку галузевих експертів, її подивляться 4,1 мільярда людей.

Нагадаємо, принц Ендрю потрапив у скандал під час прощання з королевою в Единбурзі.

Єлизавета II померла 8 вересня у своєму шотландському маєтку Балморал у віці 96 років. Новим монархом Великобританії став її син, принц Чарльз, відомий тепер як король Карл III.