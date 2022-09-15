Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Королівський стражник втратив свідомість під час чергування біля труни Єлизавети II (відео)

непритомність, труна королеви, Вестінстер-хол, гвардієць
Фото: Скриншот

Чоловік звалився з платформи, на якій стоїть труна з тілом королеви.

Related video

Прощання з королевою Єлизаветою II, яке в ці дні відбувається у Вестінстер-холі, затьмарилося першим інцидентом. Один із гвардійців, який стояв на варті труни з тілом монарха, втратив свідомість, повідомляють британські ЗМІ.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що один із гвардійців має слабкий вигляд і йому не по собі. Чоловік, здавалося, спіткнувся, перш ніж звалитися з платформи та впасти на гранітну підлогу з глухим стукотом. Усе сталося у момент зміни варти. Кілька товаришів зі служби кинулися до нього на допомогу. Інші гвардійці, які стояли біля труни, зберігали спокій і навіть не рушили з місця.

Наприкінці запису видно, що той, хто впав, починає підніматися, і оператор переводить камеру вбік.

Наразі труну королеви цілодобово охороняють підрозділи Охоронця Суверена, Відділу домашнього господарства або йоменські наглядачі Лондонського Тауера.

У мережі люди щиро переживають стан вартового.

"Мабуть, він був так вражений тим, що відбувається", "Бідна людина, сподіваюся, з ним усе гаразд. Це було жахливо бачити", "Бідний солдат, який щойно знепритомнів, стоячи на варті біля покійної королеви, тримав досить великий меч. Це могло бути дуже гидко!" — пишуть у соцмережах.

Королева перебуватиме під охороною до її похорону 19 вересня, який відбудеться у Вестмінстерському абатстві. Прогнозується, що це буде найбільш переглядувана трансляція всіх часів. На думку галузевих експертів, її подивляться 4,1 мільярда людей.

Нагадаємо, принц Ендрю потрапив у скандал під час прощання з королевою в Единбурзі.

Єлизавета II померла 8 вересня у своєму шотландському маєтку Балморал у віці 96 років. Новим монархом Великобританії став її син, принц Чарльз, відомий тепер як король Карл III.