Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II (видео)

Мужчина рухнул с платформы, на которой стоит гроб с телом королевы.

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Прощание с королевой Елизаветой II, которое в эти дни проходит в Вестинстер-холле, омрачилось первым инцидентом. Один из гвардейцев, который стоял на страже гроба с телом монарха, упал в обморок, сообщают британские СМИ.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что один их гвардейцев выглядит слабым и ему не по себе. Мужчина, казалось, споткнулся, прежде чем рухнуть с платформы и упасть на гранитный пол с глухим стуком. Все произошло в момент смены караула. Несколько сослуживцев бросились к нему на помощь. Остальные гвардейцы, стоящие у гроба, сохраняли спокойствие и даже не двинулись с места.

В конце записи видно, что упавший начинает подниматься, и оператор переводит камеру в сторону.

Сейчас гроб королевы круглосуточно охраняют подразделения Телохранителя Государя, Отдела домашнего хозяйства или йоменские надзиратели Лондонского Тауэра.

В Сети люди искренне переживают за состояние стража.

"Должно быть, он был так потрясен происходящим", "Бедный человек, надеюсь, с ним все в порядке. Это было ужасно видеть", "Бедный солдат, который только что потерял сознание, стоя на страже у покойной королевы, держал довольно большой меч. Это могло быть очень противно!", – пишут в соцсетях.

Королева будет находиться под охраной до ее похорон 19 сентября, которые состоятся в Вестминстерском аббатстве. Прогнозируется, что это будет самая просматриваемая трансляция всех времен. По мнению отраслевых экспертов, ее посмотрят 4,1 миллиарда человек.

Напомним, принц Эндрю попал в скандал во время прощания с королевой в Эдинбурге.

Елизавета II скончалась 8 сентября в своем шотландском поместье Балморал в возрасте 96 лет. Новым монархом Великобритании стал ее сын, принц Чарльз, известный теперь как король Карл III.