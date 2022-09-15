Королівські капелюшки. Топ 20 найкращих головних уборів Єлизавети II
Капелюхи були невіддільною частиною стилю покійної королеви Великобританії.
Єлизавета II любила капелюшки. Аксесуар став невіддільною частиною її образу протягом 70 років правління. За допомогою капелюшків королева подавала різні приховані сигнали своїм підданим. Наприклад, за кольором головного убору британці могли визначити настрій королеви. Букмекери часом навіть приймали ставки, який колір капелюшка обере королева для важливого заходу, а співробітники Букінгемського палацу тримали цю інформацію в таємниці.
Так улюблена дизайнерка капелюшків королеви Анджела Келлі, яка відповідала за гардероб Її Величності, у своїх мемуарах "Інша сторона медалі: королева, камердинер і платтяна шафа" (The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe) зазначала, що щороку напередодні перегонів Royal Ascot вона виставляла в Букінгемському палаці низку капелюхів-приманок, щоб ніхто заздалегідь не знав, який головний убір вибере королева.
Свій перший капелюх Єлизавета приміряла, будучи принцесою. У 18 років на той момент спадкоємиця престолу пішла добровольцем до жіночої військової частини. Тоді вона вперше приміряла головний убір і буквально закохалася у цей аксесуар.
Усі капелюшки королеви створювали дизайнери. Для головних уборів Її Величності існували правила: поля капелюха не повинні закривати обличчя, сам аксесуар має бути компактним, щоб у ньому було зручно сідати в машину.
Фасон капелюшка затверджувала королева. Спочатку модель робили із соломи, а потім, якщо Її Величності сподобалася задумка, капелюшок шили з тканини.
У гардеробі Єлизавети II була величезна кількість капелюшків — загалом близько п'яти тисяч. Є ті, що особливо вражали модниць. Наприклад, яскраво-жовтий капелюшок "зі сплутаних макаронин", в якому Єлизавета II з'явилася під час візиту до Німеччини 1965 року. Головний убір став справжньою сенсацією. Капелюшок відразу почали копіювати, а жовтий колір став головним трендом сезону.
Згідно з протоколом королеві Великобританії не рекомендується з'являтися на публіці з непокритою головою. З цієї причини Єлизавета II була однією з небагатьох жінок королівської сім'ї, які носили капелюх постійно. Монархиня завжди вибирала яскраві кольори і навіть жартувала, що вона повинна якось виділятися на фоні простих смертних.
За словами британського історика Роберта Лейсі, капелюшок королеви нагадував про те, що Її Величність взяла на себе зобов'язання служити народу. Адже головний убір у сучасному світі — це частина робочої уніформи.
Колір капелюха завжди мав відповідати костюму чи сукні. Крім того, аксесуар неодмінно підходив характеру заходу. Наприклад, для званого прийому чи перегонів Її Величність вибирала яскраво-зелений, рожевий чи бірюзовий кольори. Для серйозніших виходів у світ вона віддавала перевагу бордовим або чорним кольорам.
Більшість своїх нарядів королева одягала лише раз у житті. Те саме стосувалося капелюшків. Хоча були деякі улюблені образи, які монархиня повторювала. Але зазвичай між першим і другим виходом в тому самому вбранні могли пройти роки.
З десятиліття до десятиліття переваги королеви в капелюшках змінювалися. В один час Її Величності подобалися об'ємні головні убори з квітами, що нагадують клумби, в інший — яскраві капелюшки з маленькими бортиками, прикрашені пір'ям. В останні роки життя капелюшки Єлизавета II були схожі формою і відрізнялися більше колірною гамою.
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