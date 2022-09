Королівські капелюшки. Топ 20 найкращих головних уборів Єлизавети II

Капелюхи були невіддільною частиною стилю покійної королеви Великобританії.

Єлизавета II любила капелюшки. Аксесуар став невіддільною частиною її образу протягом 70 років правління. За допомогою капелюшків королева подавала різні приховані сигнали своїм підданим. Наприклад, за кольором головного убору британці могли визначити настрій королеви. Букмекери часом навіть приймали ставки, який колір капелюшка обере королева для важливого заходу, а співробітники Букінгемського палацу тримали цю інформацію в таємниці.

Так улюблена дизайнерка капелюшків королеви Анджела Келлі, яка відповідала за гардероб Її Величності, у своїх мемуарах "Інша сторона медалі: королева, камердинер і платтяна шафа" (The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe) зазначала, що щороку напередодні перегонів Royal Ascot вона виставляла в Букінгемському палаці низку капелюхів-приманок, щоб ніхто заздалегідь не знав, який головний убір вибере королева.

Свій перший капелюх Єлизавета приміряла, будучи принцесою. У 18 років на той момент спадкоємиця престолу пішла добровольцем до жіночої військової частини. Тоді вона вперше приміряла головний убір і буквально закохалася у цей аксесуар.

[ + – ] Принцеса Єлизавета в 1944 перед зборами губернаторського суду в Дитячій лікарні королеви Єлизавети. Її перший сольний виступ Фото: Getty Images

Усі капелюшки королеви створювали дизайнери. Для головних уборів Її Величності існували правила: поля капелюха не повинні закривати обличчя, сам аксесуар має бути компактним, щоб у ньому було зручно сідати в машину.

Фасон капелюшка затверджувала королева. Спочатку модель робили із соломи, а потім, якщо Її Величності сподобалася задумка, капелюшок шили з тканини.

[ + – ] Кролева Єлизавета II та принц Філіп з Джекі Кеннеді та її дочкою Керолайн під час відкриття британського меморіалу Кеннеді в Ранніміді у 1965 році Фото: Getty Images

У гардеробі Єлизавети II була величезна кількість капелюшків — загалом близько п'яти тисяч. Є ті, що особливо вражали модниць. Наприклад, яскраво-жовтий капелюшок "зі сплутаних макаронин", в якому Єлизавета II з'явилася під час візиту до Німеччини 1965 року. Головний убір став справжньою сенсацією. Капелюшок відразу почали копіювати, а жовтий колір став головним трендом сезону.

[ + – ] Єлизавета II та принц Філіп у Німеччині в 1965 році Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Єлизавета II відвідує ратушу в Сіднеї з Емметом Макдермоттом у 1970 році Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Єлизавета II та принц Філіп у готелі Royal Ascot 16 червня 1970 року Фото: Getty Images

Згідно з протоколом королеві Великобританії не рекомендується з'являтися на публіці з непокритою головою. З цієї причини Єлизавета II була однією з небагатьох жінок королівської сім'ї, які носили капелюх постійно. Монархиня завжди вибирала яскраві кольори і навіть жартувала, що вона повинна якось виділятися на фоні простих смертних.

[ + – ] Королева Єлизавета відвідала Велику Китайську стіну 1970 року Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Єлизавета і принц Філіп сидять під парасольками на території Сінтоїстського храму в Кіото на чайній церемонії під час Королівського туру Японією в 1975 році Фото: Getty Images

За словами британського історика Роберта Лейсі, капелюшок королеви нагадував про те, що Її Величність взяла на себе зобов'язання служити народу. Адже головний убір у сучасному світі — це частина робочої уніформи.

[ + – ] Королева любила яскраві головні убори Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Єлизавета II під час її державного візиту до Мексики 1975 року Фото: Getty Images

Колір капелюха завжди мав відповідати костюму чи сукні. Крім того, аксесуар неодмінно підходив характеру заходу. Наприклад, для званого прийому чи перегонів Її Величність вибирала яскраво-зелений, рожевий чи бірюзовий кольори. Для серйозніших виходів у світ вона віддавала перевагу бордовим або чорним кольорам.

[ + – ] Королева Єлизавети II у блідо-червоному фетровому капелюсі з пір'ям у 1975 році Фото: Getty Images

[ + – ] Єлизавета II у синьо-білій картатій сукні з білим коміром та синім капелюшку у 1985 році Фото: Getty Images

Більшість своїх нарядів королева одягала лише раз у житті. Те саме стосувалося капелюшків. Хоча були деякі улюблені образи, які монархиня повторювала. Але зазвичай між першим і другим виходом в тому самому вбранні могли пройти роки.

[ + – ] Її Величність у 1985 році Фото: Getty Images

[ + – ] Єлизавета II під час візиту до Кардіффського університету у 2000 році Фото: Getty Images

[ + – ] Її Величність у модному синьому капелюшку Фото: Getty Images

[ + – ] Королева Великобританії у чорному аутфіті у 2000 році Фото: Getty Images

З десятиліття до десятиліття переваги королеви в капелюшках змінювалися. В один час Її Величності подобалися об'ємні головні убори з квітами, що нагадують клумби, в інший — яскраві капелюшки з маленькими бортиками, прикрашені пір'ям. В останні роки життя капелюшки Єлизавета II були схожі формою і відрізнялися більше колірною гамою.

[ + – ] Капелюшки завжди підходили до вбрання та характеру заходу Фото: Getty Images

[ + – ] Головний убір став невіддільною частиною стилю Єлизавети II Фото: Getty Images

[ + – ] Капелюшки Єлизавети II часто були яскравих кольорів Фото: Getty Images

[ + – ] Королева сама затверджувала дизайн кожного головного убору

[ + – ] Її Величності подобалися капелюшки з пір'ям

