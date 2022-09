Королевские шляпки. Топ-20 лучших головных уборов Елизаветы II

Шляпы были неотъемлемой частью стиля покойной королевы Великобритании.

Елизавета II обожала шляпки. Аксессуар стал неотъемлемой частью ее образа на протяжении 70 лет правления. С помощью шляпок королева подавала различные скрытые сигналы своим подданным. Например, по цвету головного убора британцы могли определить настроение королевы. Букмекеры порой даже принимали ставки, какой цвет шляпки выберет королева для важного мероприятия, а сотрудники Букингемского дворца держали эту информацию строго в тайне.

Так любимая дизайнер шляпок королевы Анджела Келли, отвечающая за гардероб Ее Величества, в своих мемуарах "Другая сторона медали: королева, камердинер и платяной шкаф" (The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser, and the Wardrobe) отмечала, что каждый год накануне скачек Royal Ascot она выставляла в Букингемском дворце ряд шляп-приманок, чтобы никто заранее не знал, какой головной убор выберет королева.

Свою первую шляпу Елизавета примерила, будучи принцессой. В 18 лет на тот момент наследница престола пошла добровольцем в женскую военную часть. Тогда она впервые примерила головной убор и буквально влюбилась в этот аксессуар.

Принцесса Елизавета в 1944 году перед собранием губернаторского суда в Детской больнице королевы Елизаветы. Ее первое сольное выступление.

Все шляпки королевы создавали дизайнеры. Для головных уборов Ее Величества существовали правила: поля шляпы не должны закрывать лицо, сам аксессуар должен быть компактным, чтобы в нем было удобно садиться в машину.

Фасон шляпки утверждался самой королевой. Сначала модель делали из соломы, а затем, если Ее Величеству понравилась задумка, шляпку шили из ткани.

Кролева Елизавета II и принц Филипп с Джеки Кеннеди и ее дочерью Кэролайн во время открытия британского мемориала Кеннеди в Раннимиде в 1965 году.

В гардеробе Елизаветы II было огромное количество шляпок — всего около пяти тысяч. Есть те, которые особенно поражали модниц. Например, ярко-желтая шляпка "из спутанных макаронин", в которой Елизавета II появилась во время визита в Германию в 1965 году. Головной убор стал настоящей сенсацией. Шляпку тут же начали копировать, а желтый цвет стал главным трендом сезона.

Елизавета II и принц Филипп в Германии в 1965 году

Королева Елизавета II посещает ратушу в Сиднее с Эмметом Макдермоттом в 1970 году

Королева Елизавета II и принц Филипп в отеле Royal Ascot 16 июня 1970 года

Согласно протоколу, королеве Великобритании не рекомендуется появляться на публике с непокрытой головой. По этой причине Елизаветы II была одна из немногих женщин королевской семьи, носивших шляпу постоянно. Монарх всегда выбирала яркие цвета и даже шутила о то, что она должна как-то выделяться на фоне простых смертных.

Королева Елизавета посетила Великую Китайскую стену в 1970 году

Королева Елизавета и принц Филипп сидят под зонтиками на территории Синтоистского храма в Киото на чайной церемонии во время Королевского тура по Японии в 1975 году.

По словам британского историка Роберта Лейси, шляпка королевы напоминала о том, что Ее Величество взяла на себя обязательство служить народу. Ведь головной убор в современном мире — это часть рабочей униформы.

Королева любила яркие головные уборы

Королева Елизавета II во время ее государственного визита в Мексику в 1975 год.

Цвет шляпы всегда должен был соответствовать костюму или платью. Кроме того аксессуар непременно подходил характеру мероприятия. Например, для званого приема или скачек Ее Величество выбирала ярко-зеленый, розовый или бирюзовый цвета. Для более серьезных выходов в свет она отдавала предпочтение бордовому или черному цветам.

Королева Елизаветы II в бледно-красной фетровой шляпе с перьями в 1975 году

Елизавета II в сине-белом клетчатом платье с белым воротником и синей шляпке в 1985 году

Большинство своих нарядов королева надевала всего раз в жизни. То же самое касалось шляпок. Хотя были некоторые любимые образы, которые монарх повторяла. Но обычно между первым и вторым выходом в одном и том же наряде могли пройти годы.

Ее Величество в 1985 году

Елизавета II во время визита в Кардиффский университет в 2000 году

Ее Величество в модной синей шляпке

Королева Великобритании в черном аутфите в 2000 году

Из десятилетия к десятилетию предпочтения королевы в шляпках менялись. Одно время Ее Величеству нравились объемные головные уборы с цветами, напоминающими клумбы, в другое — яркие шляпки с маленькими бортикам, украшенные перьями. В последние годы жизни шляпки Елизавета II были похожи по форме и различались больше цветовой гаммой.

Шляпки всегда подходили к наряду и характеру мероприятия

Головной убор стал неотъемлимой частью стиля Елизаветы II

Шляпки Елизаветы II часто были ярких цветов

Королева сама утверждала дизайн каждого головного убора

Ее Величеству нравились шляпки с перьями

