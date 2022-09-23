Померла Хіларі Мантел, двічі лауреат Букерівської премії та автор "Вовчої зали"

Мантел стала першою жінкою-літераторкою, яка отримала дві Букерівські премії.

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У 70 років померла Гіларі Мантел, Дама-Командор ордену Британської імперії та двічі лауреатка Букерівської премії. Про це пише Daily Mail.

Її редактор повідомив, що смерть письменниці була несподіваною, вона працювала над новим романом за кілька днів до смерті. Причиною смерті став великий інсульт. Письменниця з 19 років страждала на ендометріоз.

Гіларі Мантел прославилася своєю знаменитою трилогією про Кромвеля: романами "Вовчий зал", "Внесіть тіла" та "Дзеркало і світло".

Мантел — перша жінка-літераторка, яка двічі стала лауреатом Букерівської премії. І лише четвертий письменник удостоєний такої честі. 2006 року вона стала командором ордену Британської імперії, а 2014 року — Дамою-Командором цього ордену, що дозволило їй використати титул "Дама". Також Хіларі стала почесним лікарем словесності в Оксфорді.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вовчий зал"

Авторка продала мільйони екземплярів своїх романів у всьому світі за свою багаторічну кар'єру.

Джоан Роулінг була однією з багатьох, хто віддав шану авторові бестселерів. Вона написала, що сьогодні "Ми втратили генія".

Нагадаємо, роман трилогії "Вовчий зал", був опублікований у 2009 році, і лише у Великій Британії було продано 1 мільйон екземплярів.

Трилогія була екранізована ВПС у 2015 році, серіал був високо оцінений критиками та отримав вісім номінацій на "Еммі".

Головні ролі в ньому виконали Демієн Льюїс (Генріх VIII) та Клер Фой (Анна Болейн).