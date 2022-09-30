Кейт Міддлтон вийшла у світ в елегантному костюмі від Alexander McQueen

Принцеса Вельська мала традиційно бездоганний і продуманий вигляд.

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40-річна принцеса Вельська Кейт зустрілася зі службовцями Королівського флоту HMS Glasgow і обрала для візиту елегантний штанний ансамбль темно-синього кольору від Alexander McQueen.

На ній був синій блейзер, що ідеально пасував, кремова блузка-комбідрес від Holland Cooper і класичні штани зі шкіряним ременем. Образ доповнили гостроносі туфлі-човники на підборах і витончене намисто з підвіскою від лондонського ювелірного бренду Astley Clarke.

Волосся принцеса традиційно залишила розпущеним, а її макіяж ледве помітний, підкреслюючи її чисту та сяйливу шкіру. Аутфіт, який продемонструвала герцогиня Кембриджська та Корнуольська, безперечно, візьмуть на замітку багато модниць, адже він чудово пасує для роботи в офісі, зустрічі з друзями, відвідування заходів.

Модні експерти вже відзначили, що в останні роки Кейт істотно поповнила свій гардероб штанними костюмами різних кольорів, починаючи від білого та закінчуючи яскравими рожевим і червоним, а також усіляких блейзерів, які відрізняються ідеальною посадкою. Останні вона із задоволенням поєднує з класичними брюками, що дозволяє створити позачасовий і актуальний ансамбль для ділових зустрічей і офіційних заходів.

Нагадаємо, принцеса Вельська показала, з чим поєднувати яскраве пальто, а модні експерти назвали найдешевші прикраси в її скриньці.