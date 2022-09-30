Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном костюме от Alexander McQueen

Принцесса Уэльская выглядела традиционно безупречно и продуманно.

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40-летняя принцесса Уэльская Кейт встретилась со служащими Королевского флота HMS Glasgow и выбрала для визита элегантный брючный ансамбль темно-синего цвета от Alexander McQueen.

На ней был идеально сидящий синий блейзер, кремовая блузка-комбидресс от Holland Cooper и классические брюки с кожаным ремнем. Образ дополнили остроносые туфли-лодочки на каблуке и изящное ожерелье с подвеской от лондонского ювелирного бренда Astley Clarke.

Волосы принцесса традиционно оставила распущенными, а ее макияж был еле заметен, подчеркивая ее чистую и сияющую кожу. Аутфит, который продемонстрировала герцогиня Кембриджская и Корнуольская, без сомнения, возьмут на заметку многие модницы, ведь он прекрасно подходит для работы в офисе, встречи с друзьями, посещения мерориятий.

Модные эксперты уже отметили, что в последние годы Кейт существенно пополнила свой гардероб брючными костюмами самых разных расцветок, начиная от белого и заканчивая яркими розовым и красным, а также всевозможных блейзеров, которые отличаются идеальной посадкой. Последние она с удовольствием сочетает с классическими брюками, что позволяет создать вневременный и актуальный ансамбль для деловых встреч и официальных мероприятий.

Напомним, принцесса Уэльская показала, с чем сочетать яркое пальто, а модные эксперты назвали самые дешевые украшения в ее шкатулке.