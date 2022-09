Эксперты назвали самые дешевые украшения в шкатулке Кейт Миддлтон

Жена будущего короля Великобритании не стесняется носить бюджетные украшения, рекламируя отечественные бренды.

40-летняя принцесса Уэльская Кэтрин давно славится умением с достоинством носить роскошные украшения из королевской сокровищницы, в том числе и самое дорогое колье, принадлежавшее Ее Величеству. Однако не менее естественно она чувствует себя, выбирая куда более дешевые аксессуары бюджетных брендов. Таким способом Кэтрин не только демонстрирует британцам, что так же близка к простым людям, но и делает невероятную рекламу отечественным производителям. Эксперты Hello рассмотрели выходы Кейт Миддлтон и назвали несколько бюджетных украшений жены будущего короля, которые может позволить себе каждая женщина.

Фаворитами среди бюджетных марок у Кейт являются Accessorize и ASOS. Кроме того, она часто выбирает изделия от Spells of Love и All the Falling Stars.

[ + – ] Принцесса Уэльская в серьгах от ASOS Фото: Getty Images

Когда принцесса появилась на публике в жемчужном колье Nura от бренда Monica Vinader, спрос на жемчуг пошел вверх

[ + – ] Кейт в жемчужном колье Nura Фото: Getty Images

Кэтрин Кейт попала в заголовки модных журналов после того, как надела пару массивных золотых серег во время выступления с программной речью на запуске кампании "Действия против зависимости" в октябре 2021 года.

Неизменный фаворит принцессы Уэльской – серьги за 10 фунтов стерлингов (390 грн). Принцесса дебютировала с новой парой жемчужных сережек в Zoom с двумя благотворительными организациями, Asthma UK и Diabetes UK в феврале 2021 года, и королевские поклонники были убеждены, что они – от Mejuri. Доступный по цене бренд, который фокусируется на том, чтобы сделать драгоценные металлы, полученные из устойчивых источников, более доступными, любим британцами за модный дизайн и красивые изделия, неподвластные времени.

[ + – ] Жемчужные серьги от Mejuri Фото: Mejuri

Еще один бренд, ставший популярным благодаря Кейт, – Мerci Maman. Жена будущего короля заказала у них знаменитое ожерелье "Герцогиня" в честь рождения принца Джорджа (и ее прежнего титула — герцогини Кембриджской). Merci Maman специализируется на красивых уникальных персонализированных украшениях, рассказывающих историю, предлагая бесплатную индивидуальную гравировку на многих своих фирменных украшениях.

[ + – ] Украшение Кейт Миддлтон с именами ее детей Фото: Merci Maman

Одно из любимых ожерелий Кейт – красивая цепочка из двух нитей от Spells of Love. Кроме того, принцесса Уэльская была замечена в серьгах ручной работы Spells of Love за 60 фунтов стерлингов (2350 грн).

В Музее подкидышей в Лондоне герцогиня Кембриджская и Корнуольская блистала в серьгах-кольцах стоимостью 2,10 фунта стерлингов (82 грн) от Accessorize.

[ + – ] Кейт Миддлтон в серьгах-кольцах стоимостью 2,10 фунта стерлингов Фото: Getty Images

Ранее мы писали о том, кто унаследует украшения королевы после ее смерти.