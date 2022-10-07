Стало відоме особливе прізвисько королеви Єлизавети ІІ серед рідних

На початку вересня 2022 британська монархиня пішла з життя в замку у Шотландії.

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Напередодні стало відомо, як називали померлу королеву Єлизавету ІІ її близькі. Про це пише People.

Колишня невістка монарха, Сара Фергюсон розповіла про свої стосунки зі свекрухою на заході, присвяченому її дебютному роману Her Heart for a Compass.

Герцогиня Йоркська поділилася своїм милим прізвиськом покійного монарха під час Літературного фестивалю. 62-річна Фергюсон була одружена із сином королеви принцом Ендрю з 1986 по 1996 рік, раніше повідомляючи, що вона залишалася близькою до мами колишнього чоловіка навіть після розлучення.

"Я знала боса все своє життя, і немає нікого, як вона. Я б нічого не робила, якщо б бос не дав мені свого благословення, і до цього дня я думаю про це", — зізналася герцогиня.

[ + – ] Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Ексдружина принца Ендрю відвідала захід, щоб обговорити свій дебютний роман про дорослішання про її предка леді Маргарет Дуглас Скотт, яка наважилася кинути виклик нормам вікторіанської Англії, щоб прокласти власний шлях вперед.

Як повідомляється, письменниця відразу ж згадала королеву Єлизавету, коли почула запитання, чи надихнули її героїв на створення історичної фантастики якісь жінки.

"Немає сумнівів, моя свекруха. Я була найщасливішою людиною у світі. Я була, немає сумнівів", — додала Сара Фергюсон.

[ + – ] Принц Ендрю та Сара Фергюсон з доньками Фото: Скриншот

"Коли ми писали книгу, я віддала її босові й сказала: "Вам не потрібно її читати", — згадувала герцогиня про свій роман, опублікований у серпні 2021 року. "Але я думаю, що вона була так горда, що ми це зробили. І це просто чудово для мене. Вона була просто дуже, дуже особливою", — зізналася мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.

Нагадаємо, у Великобританії судитимуть чоловіка, який намагався вбити королеву Єлизавету.

Також Фокус писав про висновок щодо смерті 96-річної королеви Єлизавети.