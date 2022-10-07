Стало известно особое прозвище королевы Елизаветы II среди родных

В начале сентября 2022 британская монарх ушла из жизни в замке в Шотландии.

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Накануне стало известно, как называли умершую королеву Елизавету II ее близкие. Об этом пишет People.

Бывшая невестка монарха Сара Фергюсон рассказала о своих отношениях со свекровью на мероприятии, посвященном ее дебютному роману Her Heart for a Compass.

Герцогиня Йоркская поделилась своим милым прозвищем покойного монарха во время Литературного фестиваля. 62-летняя Фергюсон была замужем за сыном королевы принцем Эндрю с 1986 по 1996 год, ранее сообщая, что она оставалась близкой к маме бывшего мужа даже после развода.

"Я знала босса всю свою жизнь, и нет никого, как она. Я бы ничего не делала, если бы босс не дал мне своего благословения, и по сей день я думаю об этом", — призналась герцогиня.

[ + – ] Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Экс-жена принца Эндрю посетила мероприятие, чтобы обсудить свой дебютный роман о ее предке леди Маргарет Дуглас Скотт, осмелившейся бросить вызов нормам викторианской Англии, чтобы проложить свой путь вперед.

Как сообщается, писательница сразу же вспомнила королеву Елизавету, когда услышала вопрос, вдохновили ли ее на создание героев женщины.

"Нет сомнений, моя свекровь. Я была самым счастливым человеком в мире. Я была, нет сомнений", — добавила Сара Фергюсон.

[ + – ] Принц Эндрю и Сара Фергюсон с дочерьми Фото: Скриншот

"Когда мы писали книгу, я отдала ее боссу и сказала: "Вам не нужно ее читать", — вспоминала герцогиня о своем романе, опубликованном в августе 2021. "Но я думаю, что она была так горда, что мы это сделали. И это просто отлично для меня. Она была просто очень, очень особенной", — призналась мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

Напомним, в Великобритании будут судить мужчину, пытавшегося убить королеву Елизавету.

Также Фокус писал о выводе о смерти 96-летней королевы Елизаветы.