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Стиль життя

Письменник Салман Рушді отримав тяжкі травми очей та руки після нападу у Нью-Йорку

салман рушді, сатанинські вірші, напад, фетва на вбивство
Фото: Getty Images | Салман Рушді втратив зір і отримав тяжку травму руки

На автора "Сатанінських віршів" видано фетву (указ), що закликає до його смерті.

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Агент британо-американського письменника Салмана Рушді розповів, які травми отримав Рушді під час жорстокого нападу під час лекції у Нью-Йорку у серпні 2022 року. Про це пише Daily Mail.

75-річний письменник втратив зір на одному оці, не міг скористатися однією рукою. Загалом він отримав п'ятнадцять ножових поранень у шию, голову та тіло внаслідок нападу.

Його агент Ендрю Вайлі не повідомив, чи перебуває Рушді в лікарні зараз, але підтвердив, що його життя поза небезпекою.

"Його рани були глибокими. Він втратив зір на одне око. Він отримав три серйозні травми шиї і втратив рухливість однієї руки, тому що ножові поранення перерізали нерви", — розповів Вайлі.

24-річний Хаді Матар, який напав на нього, сказав в інтерв'ю у в'язниці, що він був "здивований", що автор "Сатанинських віршів" вижив.

Нагадаємо, після публікації свого скандального роману, що викликав протести з боку мусульман у кількох країнах, Рушді почали надходити погрози, зокрема фетва верховного лідера Ірану аятоли Хомейні, яка закликає до його вбивства, видана 14 лютого 1989 року. Британський уряд узяв Салмана Рушді під захист.

Напад на Салмана Рушді

З 2016 року за вбивство Рушді обіцяють майже 4 мільйони доларів, причому віддати їх обіцяють не лише мусульманинові, а й будь-кому, хто вб'є письменника.

"Головна небезпека, з якою він зіткнувся через стільки років після того, як наклали фетву, — це випадкова людина, яка з'явилася з нізвідки і напала на неї. Ви не можете від цього захиститися, тому що напади нелогічні і несподівані. Це нагадує вбивство Джона Леннона", — зізнався агент письменника.

Незадовго до нападу Рушді говорив про те, що його життя "знов стало дуже нормальним" після багатьох років погроз.

"Фетва — серйозна річ. Добре, що тоді у нас не було інтернету. Іранці відправили фетву до мечеті факсом. Це все було давно. Тепер моє життя знову стало нормальним", — говорив письменник.

Чоловік, звинувачений у завданні ножових поранень пану Рушді, не визнав себе винним за звинуваченням у замаху на вбивство другого ступеня та нападі, коли він постав перед судом 18 серпня.

24-річний Хаді Матар з'явився у суді та заявив, що здивований тим фактом, що письменник вижив. Окружний прокурор Джейсон Шмідт сказав, що "його місія вбити містера Рушді важливіша для нього і переважує його особисту свободу".

На Салмана Рушді напали перед виступом у серпні 2022 року. Нападника одразу було затримано. Про стан письменника довго не повідомляли жодних подробиць. Його представники лише казали, що він вижив.