Письменник Салман Рушді отримав тяжкі травми очей та руки після нападу у Нью-Йорку

На автора "Сатанінських віршів" видано фетву (указ), що закликає до його смерті.

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Агент британо-американського письменника Салмана Рушді розповів, які травми отримав Рушді під час жорстокого нападу під час лекції у Нью-Йорку у серпні 2022 року. Про це пише Daily Mail.

75-річний письменник втратив зір на одному оці, не міг скористатися однією рукою. Загалом він отримав п'ятнадцять ножових поранень у шию, голову та тіло внаслідок нападу.

Його агент Ендрю Вайлі не повідомив, чи перебуває Рушді в лікарні зараз, але підтвердив, що його життя поза небезпекою.

"Його рани були глибокими. Він втратив зір на одне око. Він отримав три серйозні травми шиї і втратив рухливість однієї руки, тому що ножові поранення перерізали нерви", — розповів Вайлі.

24-річний Хаді Матар, який напав на нього, сказав в інтерв'ю у в'язниці, що він був "здивований", що автор "Сатанинських віршів" вижив.

Нагадаємо, після публікації свого скандального роману, що викликав протести з боку мусульман у кількох країнах, Рушді почали надходити погрози, зокрема фетва верховного лідера Ірану аятоли Хомейні, яка закликає до його вбивства, видана 14 лютого 1989 року. Британський уряд узяв Салмана Рушді під захист.

[ + – ] Напад на Салмана Рушді

З 2016 року за вбивство Рушді обіцяють майже 4 мільйони доларів, причому віддати їх обіцяють не лише мусульманинові, а й будь-кому, хто вб'є письменника.

"Головна небезпека, з якою він зіткнувся через стільки років після того, як наклали фетву, — це випадкова людина, яка з'явилася з нізвідки і напала на неї. Ви не можете від цього захиститися, тому що напади нелогічні і несподівані. Це нагадує вбивство Джона Леннона", — зізнався агент письменника.

Незадовго до нападу Рушді говорив про те, що його життя "знов стало дуже нормальним" після багатьох років погроз.

"Фетва — серйозна річ. Добре, що тоді у нас не було інтернету. Іранці відправили фетву до мечеті факсом. Це все було давно. Тепер моє життя знову стало нормальним", — говорив письменник.

Чоловік, звинувачений у завданні ножових поранень пану Рушді, не визнав себе винним за звинуваченням у замаху на вбивство другого ступеня та нападі, коли він постав перед судом 18 серпня.

24-річний Хаді Матар з'явився у суді та заявив, що здивований тим фактом, що письменник вижив. Окружний прокурор Джейсон Шмідт сказав, що "його місія вбити містера Рушді важливіша для нього і переважує його особисту свободу".

На Салмана Рушді напали перед виступом у серпні 2022 року. Нападника одразу було затримано. Про стан письменника довго не повідомляли жодних подробиць. Його представники лише казали, що він вижив.