100-річна жінка розповіла про свої правила та дала пораду молодим

Американка запевняє, що почувається максимум на 70 років.

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Мешканка американського міста Уейнсборо (штат Північна Кароліна) Мері Енн Баттен відзначила свій 100-річний ювілей. Вона поділилася секретами довголіття і дала пораду всім, хто хоче досягти її віку.

Про це пише The Washington Post.

На думку Баттен, секрет довгого життя дуже простий: потрібно вміти насолоджуватися щастям повсякденного життя та мати максимально здорові звички. У неї ранній підйом, здорове харчування та фізична активність.

За словами однієї з трьох дочок довгожительки, Мері часто прокидається о шостій годині і більшу частину ранкового часу проводить або в саду, або впорядковуючи прибудинкову територію. До 10:00, закінчивши роботу на вулиці, Мері Енн читає книги. Лише минулого року у неї з'явилася звичка подрімати протягом дня. Крім того, раніше вона багато подорожувала із сім'єю та відвідала багато країн. Також вона побувала у круїзі на Північному полюсі.

Розмірковуючи про минуле, Баттен зазначає, що вона прожила чудове життя.

У сучасному світі молоді люди радять знаходити способи для радості та намагаються жити повним життям, незважаючи на всі проблеми, зокрема фінансові.

"Насолоджуйтесь кожною хвилиною, якою б вона не була", – каже вона.

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