100-річна жінка розповіла про свої правила та дала пораду молодим
Американка запевняє, що почувається максимум на 70 років.
Мешканка американського міста Уейнсборо (штат Північна Кароліна) Мері Енн Баттен відзначила свій 100-річний ювілей. Вона поділилася секретами довголіття і дала пораду всім, хто хоче досягти її віку.
Про це пише The Washington Post.
На думку Баттен, секрет довгого життя дуже простий: потрібно вміти насолоджуватися щастям повсякденного життя та мати максимально здорові звички. У неї ранній підйом, здорове харчування та фізична активність.
За словами однієї з трьох дочок довгожительки, Мері часто прокидається о шостій годині і більшу частину ранкового часу проводить або в саду, або впорядковуючи прибудинкову територію. До 10:00, закінчивши роботу на вулиці, Мері Енн читає книги. Лише минулого року у неї з'явилася звичка подрімати протягом дня. Крім того, раніше вона багато подорожувала із сім'єю та відвідала багато країн. Також вона побувала у круїзі на Північному полюсі.
Розмірковуючи про минуле, Баттен зазначає, що вона прожила чудове життя.
У сучасному світі молоді люди радять знаходити способи для радості та намагаються жити повним життям, незважаючи на всі проблеми, зокрема фінансові.
"Насолоджуйтесь кожною хвилиною, якою б вона не була", – каже вона.
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