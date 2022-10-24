Як зберегти здоров'я під час війни: поради у воєнний час

Через страшні події в Україні чимало людей намагаються зрозуміти, як допомогти собі під час війни. І йдеться не лише про психологічний, а й про фізичний стан організму. Фокус розбирався, як правильно стежити за своїм здоров'ям, коли поряд іде війна.

Related video

Зведення новин із фронту, повідомлення про вибухи в різних містах, загроза ядерної небезпеки та щоденні ризики для життя не можуть не відбиватися на психічному та фізичному стані українців. Ті, хто виїхав за кордон і перебувають далеко від бойових дій, теж хвилюються через події, що відбуваються в країні, опікуються своїми рідними та близькими, а отже, схильні до такого ж стресу, як і ті люди, що залишилися в Україні.

Отже, загострення хвороб у воєнний час — це те, з чим стикається більшість наших співгромадян.

Турбота про себе під час війни має стати обов'язковим пунктом за умов нашої нової реальності. Однак далеко не всі люди вміють і розуміють, як правильно стежити за своїм здоров'ям у воєнний час. Фокус зібрав рекомендації експертів на цю тему.

Загострення хвороб у воєнний час

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще 1 липня попередив, що психоемоційна напруга через воєнні дії прискорила старіння населення України. За його словами, потік інформації, який кожен день одержують українці, погано позначається на стані людей, викликаючи певні фізичні процеси в організмі.

"За попередніми підрахунками й дослідженнями, що проводилися провідними вченими, такий тривалий уплив на психоемоційний стан людини призводить до того, що він біологічно старіє на 10-15 років раніше", — прокоментував Ляшко.

[ + – ] Постійний стрес в умовах війни призводить до передчасного старіння організму

Через воєнні події 40-річні українці можуть стикатися з хворобами, які зазвичай настигають людей у 60-річному віці.

Глава МОЗ спрогнозував, що через рік-два в Україні буде серйозне зростання онкологічних і серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркти й інсульти, які й так широко поширені в нашій країні.

Як зберегти здоров'я під час війни

Національна служба охорони здоров'я України (НСЗУ) дала перелік рекомендацій, як правильно стежити за своїм здоров'ям у воєнний час:

Зверніться за консультацією сімейного лікаря про правильне харчування та фізичну активність — це входить до безплатних послуг первинної медичної допомоги. Ця порада особливо актуальна у зв'язку з тим, що багато людей в Україні зараз змушені працювати віддалено. Організм перестав отримувати звичне щоденне навантаження від ходьби. До того ж не всі містяни зараз мають можливість відвідувати спортзал, тому варто задуматися про те, як зробити свій день активнішим. "Шлях до здорового життя починається з простих речей — із ранкової зарядки, з перегляду щоденного раціону у бік корисніших продуктів", — кажуть експерти. Слідкуйте за важливими показниками організму. Хронічні захворювання у воєнний час загострюються через постійний стрес, кажуть у НСЗУ. Водночас у стані пригніченості й психоемоційної напруги людина може відчути погіршення фізичного стану. Тому експерти радять тим людям, хто має проблеми із серцем, регулярно вимірювати тиск. Пацієнтам із діабетом слід уважніше стежити за рівнем цукру в крові. Не відкладайте візит до лікарів — запишіться на потрібні консультації. Через початок повномасштабного вторгнення та подальших подій багато українців не змогли потрапити до лікарів на планові огляди чи необхідні їм медичні консультації. Чимало людей або самі евакуювалися, або зіткнулися з тим, що поїхали лікарі, які ведуть їх. Однак зараз, незважаючи на обставини, життя в тих регіонах, де не проходить лінія фронту, потихеньку повернулося на колишню колію. А це означає, що час записатися до лікаря, зробити медичний чек-ап організму, провести відкладену операцію або почати лікування. Безперервно приймайте прописані препарати за програмою "Доступні ліки". Внутрішні переселенці часто не зовсім розуміють свої права та можливості через переміщення в інші регіони. Крім того, стрес і нові обставини відкладають свій відбиток, і люди, наприклад, перестають приймати прописані ліки. У НСЗУ нагадують, що програма "Доступні ліки" діє незалежно від регіону, де зараз перебуває громадянин України. Якщо не можете почати із себе, подбайте про інших. Деяким людям психологічно складно думати й турбуватися про себе під час війни. У цьому випадку можна спочатку спробувати допомогти близьким — рідним чи друзям. Записуючи їх на консультації до лікарів або допомагаючи знайти потрібні ліки, людина згадає про те, що потрібно зробити й для себе.

У НСЗУ наголошують: відновлювати здоров'я набагато складніше й обходиться це дорожче, тому краще подбати про стан організму заздалегідь і запобігти негативним наслідкам.

Як зберегти емоційний стан під час війни

Якщо в перші місяці війни стрес був очевидний, і всі українці ніби спільно переживали схожі психологічні навантаження, то через дев'ять місяців після повномасштабного вторгнення ці проблеми можуть бути не такими видимими. Однак це зовсім не означає, що їх немає.

Важливо

Час прийому їжі може вплинути на ваше психічне здоров'я: коли не можна їсти

Одна з головних рекомендацій для збереження стабільного психічного стану — дозоване отримання інформації з інтернету. Зрозуміло, що в умовах війни зовсім без читання новин обійтися не вийде, проте для цього можна виділяти певний час протягом доби. Експерти пропонують обмежитися однією годиною на день — наприклад, 30 хвилин вранці і 30 хвилин увечері. Цього буде цілком достатньо, щоб залишатися в курсі всіх поточних подій, але водночас не перевантажувати свій мозок надмірними відомостями про всі переміщення військ, потенційні погрози та коментарі з приводу тих чи інших інфоприводів.

Ще одна важлива порада — можливість сказати "ні". Якщо ви перебуваєте в колі друзів, які починають обговорювати травматичні для вас новини, ви завжди можете повідомити про це та попросити не продовжувати розмову.

Психологиня Оксана Сидут рекомендує українцям не соромитися звертатися до фахівців за допомогою. Справді, в умовах війни людям може бути складно самостійно впоратися зі стресом і емоційними гойдалками. У цьому випадку психотерапевт може прописати медикаментозну підтримку — це стабілізує стан і дозволить нормалізувати сон.

Окрім того, зараз в Україні можна знайти безплатні консультації психологів. Це дієвий механізм для тих, хто має потребу виговоритися, поділитися своїм болем і переживаннями.

Тим, хто не хоче зустрічатися з психологом особисто, можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України за номером 0 800 211 444. Така послуга дає можливість проконсультуватися з фахівцем дистанційно й анонімно. Лінія працює з 9 ранку до 18:00 у робочі дні та з 10:00 до 17:00 у вихідні.

[ + – ] Гарячі лінії психологічної допомоги в Україні

Ще одна рекомендація для захисту емоційного стану — знайти цікаву справу, якою можна себе зайняти. Це може бути як спорт, так і зовсім інше: домашні рослини, в'язання або пазл. Головне — це має відволікати від новин і розвантажувати голову від негативних думок. Варто зосередитися на чомусь позитивному, водночас не на одноразовій дії, а захопленні, яке можна включити у щоденну рутину.

[ + – ] Книги залишаються одним із найкращих способів переключити увагу на щось позитивне

Лікар Євген Комаровський, зі свого боку, застерігає: не варто шукати спокою в алкоголі. Натомість краще завантажити себе фізичними навантаженнями. По-перше, це добре для підтримки організму в тонусі. А по-друге, це дозволяє психіці легше впоратися зі стресом.

"Шукайте собі фізичні навантаження: робіть ремонти, консервуйте, бігайте підтюпцем, розгрібайте завали", — порекомендував відомий український педіатр.

Важливо