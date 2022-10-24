Как сохранить здоровье во время войны: советы в военное время

Из-за страшных событий в Украине немало людей сейчас пытаются понять, как помочь себе во время войны. И речь идет не только о психологическом, но и о физическом состоянии организма. Фокус разбирался, как правильно следить за своим здоровьем, когда рядом идет война.

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Сводки новостей с фронта, сообщения о взрывах в разных городах, угроза ядерной опасности и ежедневные риски для жизни не могут не отражаться на психическом и физическом состоянии украинцев. Те, кто выехал за рубеж и находится вдали от боевых действий, тоже переживают о происходящих в стране событиях, пекутся о своих родных и близких, а значит, подвержены такому же стрессу, как и те люди, что остались в Украине.

Таким образом, обострение болезней в военное время –– это то, с чем сталкивается большинство наших сограждан.

Забота о себе во время войны должна стать обязательным пунктом в условиях нашей новой реальности. Однако далеко не все люди умеют и понимают, как правильно следить за своим здоровьем в военное время. Фокус собрал рекомендации экспертов на эту тему.

Обострение болезней в военное время

Министр здравоохранения Виктор Ляшко еще 1 июля предупредил, что психоэмоциональное напряжение из-за военных действий ускорило старение населения Украины. По его словам, поток информации, который каждый день получают украинцы, плохо сказывается на состоянии людей, вызывая определенные физические процессы в организме.

"По предварительным подсчетам и исследованиям, проводившимся ведущими учеными, такое продолжительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека приводит к тому, он биологически стареет на 10-15 лет раньше", –– прокомментировал Ляшко.

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Из-за военных событий 40-летние украинцы могут сталкиваться с болезнями, которые обычно настигают людей в 60-летнем возрасте.

Глава Минздрава спрогнозировал, что через год-два в Украине будет серьезный рост онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, которые и так широко распространены в нашей стране.

Как сохранить здоровье во время войны

Национальная служба здравоохранения Украины (НСЗУ) дала перечень рекомендаций, как правильно следить за своим здоровьем в военное время:

Обратитесь за консультацией семейного врача о правильном питании и физической активности –– это входит в число бесплатных услуг первичной медпомощи. Данный совет особенно актуален в связи с тем, что многие люди в Украине сейчас вынуждены работать удаленно. Организм перестал получать привычную ежедневную нагрузку от ходьбы. К тому же, не у всех горожан сейчас есть возможность посещать спортзал, поэтому стоит задуматься о том, как сделать свой день более активным. "Путь к здоровой жизни начинается с простых вещей –– с утренней зарядки, с пересмотра ежедневного рациона в сторону более полезных продуктов", –– говорят эксперты. Следите за важными показателями организма. Хронические заболевания в военное время обостряются из-за постоянного стресса, говорят в НСЗУ. В то же время, в состоянии подавленности и психоэмоционального напряжения человек может не почувствовать ухудшение физического состояния. Поэтому эксперты советуют тем людям, у кого есть проблемы с сердцем, регулярно измерять давление. Пациентам с диабетом следует внимательнее следить за уровнем сахара в крови. Не откладывайте визит к врачам –– запишитесь на нужные консультации. Из-за начала полномасштабного вторжения и последующих событий многие украинцы не смогли попасть к врачам на плановые осмотры или необходимые им медицинские консультации. Немало людей либо сами эвакуировались, либо столкнулись с тем, что уехали врачи, которые их ведут. Однако сейчас, несмотря на обстоятельства, жизнь в тех регионах, где не проходит линия фронта, потихоньку вернулась в прежнюю колею. А это значит, что самое время записаться к доктору, сделать медицинский чек-ап организма, провести отложенную операцию или начать лечение. Непрерывно принимайте прописанные препараты по программе "Доступні ліки". Внутренние переселенцы часто не совсем понимают свои права и возможности из-за перемещения в другие регионы. Кроме того, стресс и новые обстоятельства откладывают свой отпечаток и люди, к примеру, перестают принимать прописанные им лекарства. В НСЗУ напоминают, что программа "Доступні ліки" действует вне зависимости от региона, где в настоящий момент находится гражданин Украины. Если не можете начать с себя –– позаботьтесь о других. Некоторым людям психологически сложно думать и беспокоиться о себе во время войны. В этом случае можно сначала попытаться помочь близким –– родным или друзьям. Записывая их на консультации к врачам или помогая найти нужные лекарства, человек "вспомнит" о том, что нужно сделать и для себя.

В НСЗУ подчеркивают: восстанавливать здоровье гораздо сложнее и обходится это дороже, поэтому лучше позаботиться о состоянии организма заранее и предотвратить негативные последствия.

Как уберечь эмоциональное состояние во время войны

Если в первые месяцы войны стресс был очевиден и все украинцы как бы сообща переживали похожие психологические нагрузки, то через девять месяцев после полномасштабного вторжения эти проблемы могут быть не столь видимы. Однако это совсем не значит, что их нет.

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Время приема пищи может повлиять на ваше психическое здоровье: когда нельзя есть

Одна из главных рекомендаций для сохранения стабильного психического состояния –– дозированное получение информации из интернета. Понятно, что в условиях войны совсем без чтения новостей обойтись не получится, однако для этого можно выделять определенное время в течение суток. Эксперты предлагают ограничиться одним часом в день –– к примеру, 30 минут утром и 30 минут вечером. Этого будет вполне достаточно, чтобы оставаться в курсе всех текущих событий, но при этом не перегружать свой мозг избыточными сведениями о всех перемещениях войск, потенциальных угрозах и комментариями по поводу тех или иных инфоповодов.

Еще один важный совет –– возможность сказать "нет". Если вы находитесь в кругу друзей, которые начинают обсуждать травматические для вас новости, вы всегда можете сообщить об этом и попросить не продолжать разговор.

Психолог Оксана Сидут рекомендует украинцам не стесняться обращаться к специалистам за помощью. Действительно, в условиях войны людям может быть сложно самостоятельно справиться со стрессом и эмоциональными качелями. В этом случае психотерапевт может прописать медикаментозную поддержку –– это стабилизирует состояние и позволит нормализовать сон.

Кроме того, сейчас в Украине можно найти бесплатные консультации психологов. Это действенный механизм для тех, у кого есть потребность выговориться, поделиться своей болью и переживаниями.

Тем, кто не хочет встречаться с психологом лично, можно позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Украины по номеру 0 800 211 444. Такая услуга дает возможность проконсультироваться со специалистом дистанционно и анонимно. Линия работает с 9 утра до 18:00 в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные.

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Еще одна рекомендация для защиты эмоционального состояния –– найти интересное дело, которым можно себя занять. Это может быть как спорт, так и что-то совсем иное: домашние растения, вязание или пазл. Главное –– это должно отвлекать от новостей и разгружать голову от негативных мыслей. Стоит сосредоточиться на чем-то позитивном, при этом не единоразовом действии, а увлечении, которое можно включить в ежедневную рутину.

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Доктор Евгений Комаровский, в свою очередь, предостерегает: не стоит искать спокойствия в алкоголе. Вместо этого лучше загрузить себя физическими нагрузками. Во-первых, это хорошо для поддержания организма в тонусе. А во-вторых, это позволяет психике легче справляться со стрессом.

"Ищите себе физические нагрузки: делайте ремонты, консервируйте, бегайте трусцой, разгребайте завалы", –– порекомендовал известный украинский педиатр.

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