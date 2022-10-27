100-летняя женщина рассказала о своих правилах и дала совет молодым

Американка уверяет, что чувствует себя максимум на 70 лет.

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Жительница американского города Уэйнсборо (штат Северная Каролина) Мэри Энн Баттен отметила свой 100-летний юбилей. Она поделилась секретами долголетия и дала совет всем тем, кто хочет достичь ее возраста.

Об этом пишет The Washington Post.

По мнению Баттен, секрет долгой жизни очень прост: нужно уметь наслаждаться счастьем повседневной жизни и иметь максимально здоровые привычки. У нее ранний подъем, здоровое питание и физическая активность.

По словам одной из трех дочерей долгожительницы, Мэри часто просыпается в 6:00 и большую часть утреннего времени проводит либо в саду, либо благоустраивая придомовую территорию. К 10:00, окончив работу на улице, Мэри Энн читает книги. Только в прошлом году у нее появилась привычка вздремнуть в течение дня. Кроме того, ранее она много путешествовала с семьей и посетила многие страны. Также она побывала в круизе на Северном полюсе.

Размышляя о прошлом, Баттен отмечает, что она прожила прекрасную жизнь.

В современном мире молодые люди советуют находить способы для радости и пытаются жить полной жизнью, несмотря на все проблемы, в том числе финансовые.

"Наслаждайтесь каждой минутой, какой бы она ни была", – говорит она.

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