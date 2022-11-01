На порозі грандіозного скандалу. Автори "Корони" проігнорували вимогу принца Вільяма

Принц Уельський був категорично проти, щоб на публіку знову підіймали інтерв'ю його матері, яке згодом зруйнувало її життя та призвело до загибелі.

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Творці історичної драми про життя монаршої родини Великобританії "Корона" включили до сюжету п'ятого сезону серіалу скандальне інтерв'ю принцеси Діани, яке вона дала Мартіну Башару, журналісту ВПС у програмі "Панорама" 1995 року. Після цієї розмови, як стверджується, королева дала згоду на розлучення принца Чарльза з дружиною. Інтерв'ю покажуть у двох серіях. Воно містить у собі провокаційні частини, повідомляє The Sun.

Спочатку передбачалося, що продюсери скоротять показ інтерв'ю всього до кількох секунд, але натомість воно займе в серіалі 4 хвилини 23 секунди. У кадрі буде принц Вільям, учень Ітона, який дивиться інтерв'ю по телевізору, а також принц Чарльз, який зі сльозами на очах говорить Каміллі: "Що, чорт забирай, вона робить?" Таку реакцію викликали слова Діани у тому, що вона ставить під сумнів здатність чоловіка бути королем.

Інтерв'ю також включатиме сенсаційне зауваження Діани про те, що "у шлюбі нас було троє". Тоді вона мала на увазі Чарльза та Каміллу Паркер-Боулз. Також Елізабет Дебікі, яка грає Діану, повторить її слова про бажання "бути королевою в серцях людей" та сумніви в тому, що вона колись стане королевою на троні.

[ + – ] Фрагмент інтерв'ю принцеси Діани

Вставляючи епізоди з інтерв'ю у сюжет, творці серіалу пішли на пряму конфронтацію з принцом Вільямом. Первенець Діани наголошував неодноразово, що обман Башира заради отримання згоди його матері на цю розмову прискорив розлучення батьків, "нашкодив незліченній кількості інших", і закликав ніколи більше не показувати його в ефірі.

"Вільям буде в люті. Він показав свою позицію, коли заборонив підіймати історію знову. Це його мати, а вони все роблять навпаки. Мабуть, це дуже засмучує його, оскільки він більше нічого не може сказати, тому що це тільки додасть Netflix більше популярності. Вони повинні були прислухатися до нього. Інтерв'ю не викликає довіри після розслідування. Всі знають, що зараз це не має легітимності. Чарльз думатиме, що вони можуть говорити про нього все, що хочуть, але не торкатися Гаррі і Вільяма. Йому начхати на те, як він виглядає, але просто не нападайте так на його синів», — написала головна редакторка журналу Majesty Magazine Інгрід Сьюард.

Молодший син принцеси Діани, принц Гаррі, раніше також заявляв, що це інтерв'ю занапастило життя його матері, яка загинула через два роки.

П'ятий сезон "Корони" виходить на Netflix вже 9 листопада.

Нагадаємо, як Башар обдурив принцесу Діану, щоб добитися від неї тієї відвертості, яку вона продемонструвала на інтерв'ю.

Ми також писали, що принца Вільяма розлютили через зйомки нових епізодів "Корони" під його вікнами.