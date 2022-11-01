На пороге грандиозного скандала. Авторы "Короны" проигнорировали требование принца Уильяма

Принц Уэльский был категорически против, чтобы на публику снова поднимали интервью его матери, которое впоследствии разрушило ее жизнь и привело к гибели.

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Создатели исторической драмы о жизни монаршей семьи Великобритании "Корона" включили в сюжет пятого сезона сериала скандальное интервью принцессы Дианы, которое она дала Мартину Башару, журналисту ВВС в программе "Панорама" в 1995 году. После этой беседы, как утверждается, королева дала согласие на развод принца Чарльза с женой. Интервью будет показано в двух сериях. Оно содержит в себе самые провокационные части, сообщает The Sun.

Первоначально предполагалось, что продюсеры сократят показ интервью всего до нескольких секунд, но вместо этого оно займет в сериале 4 минуты 23 секунды. В кадре будет принц Уильям, ученик Итона, смотрящий интервью по телевизору, а также принц Чарльз, который со слезами на глазах говорит Камилле: "Что, черт возьми, она делает?" Такую реакцию вызвали слова Дианы о том, что она ставит под сомнение способность мужа быть королем.

Интервью также будет включать сенсационное замечание Дианы о том, что "в браке нас было трое". Тогда она имела в виду Чарльза и Камиллу Паркер Боулз. Также Элизабет Дебики, играющая Диану, повторит ее слова о желании "быть королевой в сердцах людей" и сомнения в том, что она когда-нибудь станет королевой на троне.

[ + – ] Фрагмент интервью принцессы Дианы

Вставляя эпизоды с интервью в сюжет, создатели сериала пошли на прямую конфронтацию с принцем Уильямом. Первенец Дианы подчеркивал не раз, что обман Башира ради получения согласия его матери на эту беседу ускорил развод родителей и "навредил бесчисленному количеству других", и призывал никогда больше не показывать его в эфире.

"Уильям будет в ярости. Он показал свою позицию, когда запретил поднимать историю вновь. Это его мать, а они все делают наоборот. Должно быть, это очень расстраивает его, поскольку он больше ничего не может сказать, потому что это только придаст Netflix больше известности. Они должны были прислушаться к нему. Интервью не вызывает доверия после расследования. Все знают, что сейчас это не имеет легитимности. Чарльз будет думать, что они могут говорить о нем все, что хотят, но не касаться Гарри и Уильяма. Ему плевать на то, как он выглядит, но просто не нападайте так на его сыновей", – написала главный редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард.

Младший сын принцессы Дианы, принц Гарри, ранее тоже заявлял, что это интервью погубило жизнь его матери, погибшей два года спустя.

Пятый сезон "Короны" выходит на Netflix уже 9 ноября.

Напомним, как Башар обманул принцессу Диану, чтобы добиться от нее той откровенности, которую она продемонстрировала на интервью.

Мы также писали, что принц Уильям был взбешен из-за съемок новых эпизодов "Короны" под его окнами.