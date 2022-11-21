Вдова Стіва Джобса вийшла в море на спроєктованій ним яхті за 120 мільйонів доларів

Яхту "Венера" Стів Джобс спроєктував у 2008 році й працював над нею з суперзіркою дизайну Філіппом Старком.

Related video

59-річна Лорен Павелл Джобс, вдова Стіва Джобса, провела шикарні вихідні на яхті, яку спроєктував її покійний чоловік. Про це пише Daily Mail.

Лорен Джобс вирушила у відпустку на Барбадос на яхті Venus вартістю 120 мільйонів доларів.

Вона відвідувала ресторани, магазини та спа-салони 5-зіркового готелю Sandy Lane.

"Венера" стала останнім шедевром Стіва Джобса після того, як він замовив її у 2008 році й ретельно працював над її виглядом разом зі знаменитим французьким дизайнером Філіпом Старком.

[ + – ] Яхта "Венера" — останній творіння Стіва Джобса Фото: Yacht Charter Fleet

Він не дожив до того, як яхту було добудовано та спущено на воду, Джобс помер від раку підшлункової залози до завершення робіт над судном у 2012 році.

У свої останні роки Стів Джобс говорив своєму біографу волтеру Айзексону: "Я знаю, що, можливо, помру і залишу Лорен з недобудованим човном. Але я маю продовжувати в тому ж дусі. Якщо я цього не зроблю, це буде визнанням того, що я скоро помру".

Яхта "Венера" створена з легкого алюмінію, і Джобс найняв головного інженера своїх магазинів Apple, щоб він допоміг розробити спеціальне скло, яке дозволило встановити на судні величезні вікна по всьому корпусу.

На знак вдячності сім'я Джобса вручила виготовлений на замовлення iPod Shuffle із вигравіюваною назвою яхти кожному члену екіпажу, який допомагав її будувати. До айпода додавалася записка з подякою за "важку роботу і майстерність".

Нагадаємо, Лорен Павелл вийшла заміж за Джобса в 1991 році — за десять років до випуску першого iPod — і тепер управляє статком, який, за даними Forbes, оцінюється у 12,3 мільярда доларів. Більшість активів Джобса перейшла до Лорена після його смерті у 2011 році, що зробило її однією з найбагатших жінок у світі.

У них було троє дітей: син Рід, і дочки Ерін та Ів, а також Павелл була мачухою дочки Джобса, Лізи Бреннан-Джобс. На честь якої він назвав комп'ютер Apple Lisa, хоч довго не визнавав той факт, що є її батьком. З матір'ю дівчинки, Кріс-Енн, Джобс мав роман у 1970-х.

Крім "Венери", Лорен Павелл Джобс володіє двома приватними літаками, чотирма великими об'єктами нерухомості та великою часткою в компанії Волта Діснея.

[ + – ] Вдова Стіва Джобса — Лорен Павелл Джобс Фото: Скриншот

Павелл є засновницею та президенткою Emerson Collective, інвестиційної компанії, що займається освітою, імміграцією, охороною здоров'я та захистом навколишнього середовища.

Нагадаємо, нещодавно поношену пару взуття Стіва Джобса продали на аукціоні за 218 750 доларів. За словами представника аукціонного будинку, пара сандалів Birkenstocks була "врятована" зі сміттєвого бака Марком Шеффом, колишнім управителем будинку Стіва Джобса.