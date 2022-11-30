Стало відомо, який аутфіт Кейт Міддлтон завжди бере із собою в тури

Незабаром принц та принцеса Уельські відвідають США.

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Стало відомо, який аутфіт Кейт Міддлтон завжди бере із собою в закордонні тури. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що у валізі принцеси Уельської завжди повинен бути жалобний одяг.

"Члени британської королівської родини зобов'язані подорожувати з чорним костюмом у разі смерті монарха або іншого високопоставленого члена королівської родини під час подорожі", — зазначає королівський експерт.

Як відомо, таке правило з'явилося після того, як батько Єлизавети ІІ, король Георг VI, помер під час її візиту до Кенії у 1952. На той час монархиня не мала із собою відповідного жалобного одягу.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

"Після несподіваної смерті її батька вона була змушена чекати в літаку на злітно-посадковій смузі, поки їй не принесуть відповідне чорне вбрання, щоб вона могла переодягнутися. Набагато простіше просто тримати його в дорожньому гардеробі, ніж чекати", — додає фахівець.

Нещодавно стало відомо про четверту вагітність дружини майбутнього короля Великобританії, проте офіційно принцеса досі не прокоментувала чутки у пресі та мережі.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон може стати новим гостем подкасту Меган Маркл.

Також Фокус писав про методи виховання дітей у родині принцеси Уельської.