Стало известно, какой аутфит Кейт Миддлтон всегда берет с собой в туры

В скором времени принц и принцесса Уэльские посетят США.

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Стало известно, какой аутфит Кейт Миддлтон всегда берет с собой в зарубежные туры. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что в чемодане принцессы Уэльской всегда должна быть траурная одежда.

"Члены британской королевской семьи обязаны путешествовать с черным костюмом на случай смерти монарха или другого высокопоставленного члена королевской семьи во время путешествия", — отмечает королевский эксперт.

Как известно, такое правило появилось после того, как отец Елизаветы II, король Георг VI, умер во время ее визита в Кению в 1952. Тогда монарх не имела с собой соответствующей траурной одежды.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

"После неожиданной смерти ее отца она была вынуждена ждать в самолете на взлетно-посадочной полосе, пока ей не принесут соответствующий черный наряд, чтобы она могла переодеться. Гораздо проще просто держать его в дорожном гардеробе, чем ждать", — добавляет специалист.

Недавно стало известно о четвертой беременности жены будущего короля Великобритании, однако официально принцесса до сих пор не прокомментировала слухи в прессе и Сети.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон может стать новым гостем подкаста Меган Маркл.

Также Фокус писал о методах воспитания детей в семье принцессы Уэльской.