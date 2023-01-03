Зовсім як люди. П'ять типів котячого характеру, аналогічних людському

Як і люди, кішки можуть бути полохливими, доброзичливими або хочуть домінувати.

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Кішки мають характер і темперамент, які практично не відрізняються від людських. Такого висновку дійшла команда вчених Університету Південної Австралії, повідомляє The Washington Post.

Вивчивши дослідження психологів, що назвали п'ять особистісних рис людини, відомих як "велика п'ятірка" (екстраверсія, доброзичливість, відкритість, сумлінність та невротизм), співробітники університету виявили дуже схожі риси й у тварин, в цьому їм допомогли 52 власники кішок, які оцінили своїх улюбленців шкалою від 1 до 7 для кожної з 52 поведінкових характеристик та рис. Узагальнивши відповіді по 2800 анкет з Австралії та Нової Зеландії, комп'ютерний аналіз виявив п'ять широких котячих особистісних характеристик і дав кішкам бали по кожному з них.

За словами Філіпа Роєтмана, керівника проєктів "громадянської науки" в університеті, включаючи дослідження кішок, три пункти з "котячої п'ятірки" відповідають рисам людини, а решта двох — дуже близька.

Котяча "Велика п'ятірка" виглядає так:

Полохливість. Це схоже на невротизм у людей. Кішки, що отримали високі бали за полохливість, тривожніші та боязкіші. А от спокійні та довірливі кішки мали низькі бали. Щоб зробити життя таких кішок комфортнішим, необхідно забезпечити їм місця для відпочинку, де вони зможуть сховатися від сторонніх: будиночки, тунелі, місце під ліжком. Не треба нав'язувати їм свою ласку та турботу. Відкритість. Це еквівалент екстраверсії у людей. Дуже товариські кішки цікаві та активні. З одного боку це дуже добре, але з іншого, якщо кішці нема чим зайнятися, вона може в пошуках розваг розгромити весь будинок. Тому слід максимально чимось зайняти тварину. Домінування : ця риса належить лише котячим. Кішки, які залякують та агресивні стосовно своїх одноплемінників, отримали високі бали. Така тварина не терпить конкурентів на одній житлоплощі і її всіляко пригнічуватиме. Крім того, вони можуть вступати в бійку і зі своїми господарями, не терплячи тієї чи іншої реакції на власну поведінку. Спонтанність. Ще одна характерна риса котів. Високі бали вказують на імпульсні, неспокійні кішки. Від них ніколи не знаєш чого чекати. Найкращим виходом буде створити для тварини певний режим і не нервувати без приводу. Доброзичливість : це схоже на доброзичливість у людях. Дуже доброзичливі кішки, як правило, лагідні, а іноді й дуже нав'язливі. Вони ходять по п'ятах за своїми господарями та нудьгують, якщо тих довго немає вдома.

Нагадаємо, чому кішки бігають уночі квартирою з гучними криками.