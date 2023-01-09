Принца Гаррі викреслили зі сценарію коронації Карла III, але все ще може бути присутнім

Схоже, принц Гаррі навіть якщо з'явиться на коронацію свого батька, то буде пасти задніх, не виконуючи жодної ролі.

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Принца Гаррі виключили зі сценарію коронації його батька Карла ІІІ, яка відбудеться 6 травня 2023 року. Сталося це після його одкровень у мемуарах та скандальних інтерв'ю. Про це повідомляє The Sunday Times.

Згідно з традицією, в ході церемонії королівські герцоги повинні схилити коліна і віддати шану монарху. Але це зробить лише спадкоємець британського престолу принц Вільям. Бо принца Гаррі зі сценарію прибрали.

Зміни до сценарію було внесено, швидше за все, після витоку мемуарів принца Гаррі Spare ("Запасний"), офіційний реліз яких відбудеться лише завтра 10 січня. Але іспанська версія мемуарів вибігла в Мережу раніше, ніж з'явилася на прилавках книгарень, і справила ефект бомби, що розірвалася.

У мемуарах принц Гаррі пройшовся і по стосунках з братом, і скандалами Меган Маркл з Кейт Міддлтон і навіть розповів, як нібито просив з Вільямом свого батька не одружитися з Камілле Паркер-Боулз, нинішньою королевою-консортом.

В одній із глав він написав про те, що члени королівської родини не захотіли бачити Меган у замку Балморал у день смерті Єлизавети ІІ. І навіть не взяли його із собою на борт королівського рейсу. Карл III нібито попросив сина не приводити Меган, пред'явивши як аргументи "безглузді і неповажні" причини, але згодом вибачився за це.

Джерело з оточення королівської родини розповіло пресі, що принц Вільям лютує через те, що написав Гаррі в мемуарах. Але не мститиме братові і попросив їх спільних друзів не коментувати книгу та подальші інтерв'ю.

"Він зберігає мовчання на благо своєї сім'ї та країни", — зазначило джерело.

Але, критикуючи свою сім'ю, принц Гаррі не збирається відмовлятися від своїх титулів. Принц під час інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на запитання ведучого Андерсона Купера про те, чому він і Меган не відмовилися від своїх титулів, відповів: "І яка різниця?"

Раніше у Букінгемському палаці розповіли, як проходитиме коронація короля Карла. Цей план отримав назву "Золота сфера".