Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на важливий захід у Лос-Анджелесі після виходу мемуарів

Схоже, одкровення принца Гаррі починають давати свої плоди, і це не лише солідний гонорар.

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Після того, як побачили світ скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний", його та Меган Маркл, схоже, перестали запрошувати на світські заходи. Про це пише Daily Mail.

Гаррі та Меган не було на зірковому чаюванні BAFTA у Лос-Анджелесі. Причому інсайдер повідомив, що керівники вважали: "це було б жахливою ідеєю". На вечорі, крім інших, були такі зірки як Кейт Бланшетт та Кейт Хадсон.

"Принц Гаррі у своїй книзі та серії інтерв'ю напав на королівську родину. І американській команді нагадали, що його брат, принц Вільям, є президентом BAFTA. Тому розстелити для Гаррі та Меган червону доріжку було б однаково, що підірвати ядерну бомбу. Це заборонено", — повідомив інсайдер.

Чаювання BAFTA є "основною подією" в Лос-Анджелесі. Згідно з офіційним сайтом, він запрошує різних "номінантів, учасників та гостей на унікально елегантні збори".

"Вечірка має давню традицію визнання найкращих талантів у галузі кінематографії і користується величезною популярністю у номінантів, які шукають перепочинок від неспокійного та вимогливого сезону нагородження", — сказано на сайті.

Втім, раніше піар-фахівці передбачали, що одкровення принца Гаррі, особливо ті, що стосувалися його бурхливих вечірок у юності, звичайно, залучать читачів, але матимуть не найкращі наслідки. Особливо для Меган Маркл, яка прямо говорила, що може розпочати політичну кар'єру. Тепер, після того, як її чоловік зізнався, що вживав наркотики , її майбутня політична кар'єра опинилася під загрозою.

Але були в мемуарах і зворушливі моменти. Наприклад, Гаррі згадував, як на сеансі у психолога аромат парфумів принцеси Діани допоміг пробудити спогади про неї.