Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на важное мероприятие в Лос-Анджелесе после выхода мемуаров

Похоже, откровения принца Гарри начинают давать свои плоды, и это не только солидный гонорар.

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После того, как свет увидели скандальные мемуары принца Гарри "Запасной", его и Меган Маркл, похоже, перестали приглашать на светские мероприятия. Об этом пишет Daily Mail.

Гарри и Меган не было на звездном чаепитии BAFTA в Лос-Анджелесе. Причем инсайдер сообщил, что руководители посчитали: "это было бы ужасной идеей". На вечере, кроме прочих, были такие звезды как Кейт Бланшетт и Кейт Хадсон.

"Принц Гарри в своей книге и серии интервью напал на королевскую семью. И американской команде напомнили, что его брат, принц Уильям, является президентом BAFTA. Поэтому расстелить для Гарри и Меган красную ковровую дорожку, было бы все равно, что взорвать ядерную бомбу. Это запрещено", — сообщил инсайдер.

Чаепитие BAFTA является "основным событием" в Лос-Анджелесе. Согласно официальному сайту, он приглашает различных "номинантов, участников и гостей на уникально элегантное собрание".

"Вечеринка имеет давнюю традицию признания самых лучших талантов в области кинематографии и пользуется огромной популярностью у номинантов, которые ищут передышку от беспокойного и требовательного сезона награждения", — сказано на сайте.

Впрочем, ранее пиар-специалисты предсказывали, что откровения принца Гарри, особенно те, что касались его бурных вечеринок в юности, конечно, привлекут читателей, но будут иметь не лучшие последствия. Особенно для Меган Маркл, которая прямо говорила, что может начать политическую карьеру. Теперь, после того, как ее муж признался, что принимал наркотики, ее будущая политическая карьера оказалась под угрозой.

Но были в мемуарах и трогательные моменты. Например, Гарри вспоминал, как на сеансе у психолога аромат духов принцессы Дианы помог пробудить воспоминания о ней.