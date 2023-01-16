Хелен Міррен виставила на продаж свій особняк в Лос-Анджелесі, збудований у стилі "Старого Голлівуду"

Цей елегантний будинок знаменита актриса та її режисер Тейлор Хекфорд придбали ще в 1991 році.

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Акторка Хелен Міррен та її чоловік, режисер Тейлор Хекфорд, виставили на продаж свій старий будинок у Лос-Анджелесі. Чарівний особняк, збудований у стилі "Старого Голлівуду", актриса продає за 17 мільйонів доларів. Про це пише Dirt.

Будинок у Лос-Анджелесі пара придбала ще 1991 року. Він був побудований ще в 1911 році і в нього з того часу було всього чотири власники.

[ + – ] Хелен Міррен з чоловіком Фото: Getty Images

Спочатку затишний будинок був побудований для зірки німого кіно Дастіна Фарнума, потім журналісту, який став сценаристом і продюсером фільмів, Марку Хеллінгера, а через деякий час продюсеру "Перрі Мейсона" Гейл Патрік, однієї з перших і найуспішніших жінок-продюсерів у Голлівуді.

На території маєтку є гостьовий будинок, басейн, сад, а сам він надійно прихований від цікавих очей.

Міррен та Хекфорд вже намагалися раніше продати будинок за 18,5 мільйонів, але тоді покупців не знайшлося. Тоді вони його здавали за 40 тисяч доларів на місяць. Зараз вони всерйоз мають намір його позбутися, тому і знизили ціну. Тому, що як заявила сама актриса, вона з чоловіком дуже рідко бувають в Лос-Анджелесі.

І в них вистачає іншої нерухомості. Станом на 2021 рік їх володіння включають чотирьохповерховий таунхаус біля річки Темзи в Лондоні, відреставрований фермерський будинок 16-го століття недалеко від Тиджано, в італійській Апулії, бунгало у Французькому кварталі Нового Орлеана та відокремлене шале в горах з видом на озеро Тахо.

Нагадаємо, раніше на продаж виставили свій маєток інше зіркове подружжя: Софі Тернер та Джо Джонас. За 17 мільйонів вони продають маєток у Майамі.