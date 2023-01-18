Водохреще 2023: традиції та прикмети

Наші пращури дуже шанували Водохреще й намагалися дотримуватися традицій, щоб весь рік був прихильним до них.

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19 січня відзначається одне з найбільших християнських свят — Хрещення Господнє. З ним традиційно пов'язана велика кількість традицій і прикмет. Свято увібрало багато язичницьких і християнських обрядів, центральне місце серед яких посідали обряди, пов'язані з водою.

Традиції на Водохреще

Наші пращури вірили, що після освячення вода стає цілющою, а той, хто викупається на Водохреще, цілий рік не хворітиме.

Приходячи з церкви з освяченою водою, її давали випити кожному члену сім'ї натще. Цією водою також освячували будинок. Брали кілька стебел із дідуха й окропляли всі кімнати, щоб обходили нещастя. Тим часом один із членів сім'ї малював крейдою хрести на дверях і вікнах як обереги житла від усього поганого.

Самотні дівчата поспішали до річки, озера чи навіть струмка, щоб набрати святої води, оскільки вважали, що та, хто першою принесе додому набрану воду, зустріне цьогоріч щасливу долю.

Дівчата наливали воду в миску, кидали туди намисто або гроно калини та вмивалися — щоб бути гарними. Воду давали худобі, щоб корови, кози й інші домашні тварини хвороби не боялися.

Наступного дня після Водохреща (20 січня) люди робили "посвятки" — тобто переходили до звичайного трудового ритму, і відзначали свято Іоанна Хрестителя. Остаточно роздавались тваринам ритуальні продукти та планувалася робота з господарству. Господині діставали свої лагодження (полотно, нитки тощо), які перед Різдвом ховалися подалі від гріха, "щоб злих ниток не плутав". З посвяток уже знімалися табу на відвідування корчми чи шинка, які діяли у свята ("бо вода не освячена"). Також жінкам уже дозволялося ходити за водою, чого вони не могли робити у свята.

[ + – ] Увечері перед Водохрещем уся сім'я збирається за святковим столом Фото: УНІАН

Прикмети на Водохреще

Особлива увага у це свято приділялася погоді. За нею судили, якими будуть наступні 12 місяців.

Хмарне небо на Водохреще — до врожаю зернових. Якщо похмуро було лише на сході — до врожаю жита, на півдні — до врожаю проса, на півночі — до хорошого врожаю гречки.

Холодна та ясна погода обіцяє посушливе літо, похмура та снігова — до рясного врожаю.

Сніговий день на Водохреще — до врожаю, ясний день — до неврожаю.

Якщо на Водохреще дерева вкриті інеєм, то навесні у відповідний день тижня — у п'ятницю, четвер тощо — треба сіяти яру пшеницю: "вродить, як гай!"

У хрещенський опівдні люди дивилися в небо — якщо на ньому були сині хмари, то вірили у врожайний рік.

Зоряна ніч на Водохреще обіцяє хороший урожай ягід і горіхів.

На Водохреще день теплий — хліб буде темний.

Якщо вітер дме з півдня, літо буде грозовим.

Повний місяць на Водохреще обіцяє на весь січень погоду, яка була наступні три дні після свята. Тож якщо небо було ясним і безхмарним, то й до кінця місяця погода має бути морозною і ясною. Якщо дощ, то до кінця січня буде хмарно і дощово.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чого не можна робити в Хрещенський святвечір.