Крещение 2023: традиции и приметы

Наши предки очень чтили Крещение и старались придерживаться традиций, чтобі весь год біл благосклоннім к ним.

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19 января отмечается один из самых больших христианских праздников – Крещение Господне. С ним традиционно связано большое количество традиций и примет. Праздник вобрал в себя много языческих и христианских обрядов, центральное место среди которых занимали обряды, связанные с водой.

Традиции на Крещение

Наши предки верили, что после освящения вода становится целебной, а тот, кто искупается на Крещение, целый год не будет болеть.

Приходя из церкви с освященной водой, ее давали выпить каждому члену семьи натощак. Этой водой также освящали дом. Брали несколько стеблей с дидуха и окропляли все комнаты, чтобы несчастья обходили. Между тем, один из членов семьи рисовал мелом кресты на дверях и окнах как обереги жилья от всего плохого.

Одинокие девушки спешили к реке, озеру или даже ручью, чтобы набрать святой воды, поскольку считали, что та, кто первой принесет домой набранную воду, встретит в этом году счастливую судьбу.

Девушки наливали воду в миску, бросали туда бусы или кисть калины и умывались – чтобы быть красивыми. Воду давали и скоту, чтобы коровы, козы и другие домашние животные болезни не боялись.

На следующий день после Крещения дня (20 января) люди совершали "посвятки" – то есть переходили к обычному трудовому ритму, и отмечали праздник Иоанна Крестителя. Окончательно раздавались животным ритуальные продукты и планировалась работа по хозяйству. Хозяйки доставали свои починки (холст, нити и др.), которые перед Рождеством прятались подальше от греха, "чтобы злой нитей не путал". С посвяток уже снимались табу на посещение корчмы или кабака, которые действовали в праздники ("потому что вода не освящена"). Также женщинам уже разрешалось ходить за водой, чего они не могли делать по праздникам.

[ + – ] Вечером перед Крещением вся семья собирается за праздничным столом Фото: УНИАН

Приметы на Крещение

Особое внимание в этот праздник уделялось погоде. По ней судили, каким будут последующие 12 месяцев.

Пасмурное небо на Крещение – к урожаю зерновых. Если пасмурно было только на востоке – к урожаю ржи, на юге – к урожаю проса, на севере – к хорошему урожаю гречки.

Холодная и ясная погода сулит засушливое лето, пасмурная и снежная – к обильному урожаю.

Снежный день на Крещение – к урожаю, ясный день – к неурожаю.

Если на Крещение деревья покрыты инеем, то весной в соответствующий день недели – в пятницу, четверг и т. д. – надо сеять яровую пшеницу: "уродит, как роща!"

В крещенский полдень люди смотрели в небо – если на нем были синие облака, то верили в урожайный год.

Звездная ночь на Крещение обещает хороший урожай ягод и орехов.

На Крещение день теплый – хлеб будет темный.

Если ветер дует с юга – лето будет грозовым.

Полнолуние на Крещение обещает на весь января погоду, какая была следующие три дня после праздника. Так, если небо было ясным и безоблачным, то и к концу месяца погода должна быть морозной и ясной. Если же дождь, то до конца января будет облачно и дождливо.

Напомним, ранее Фокус писал, что нельзя делать в Крещенский сочельник.