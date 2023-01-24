Смішна ситуація: згадуємо, як із королеви Єлизавети II злетів капелюх на заході (фото)

Це сталося в 1979 році, коли Її Величність здійснила візит до Оману.

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Того дня королева Єлизавета II була одягнена в біле пальто і капелюх у тон, на шиї у неї було перлове кольє з трьох ниток, а в руці — улюблена лакова сумка від британського бренду Launer.

Британська королева тоді відвідувала столицю Оману, місто Маскат. Погода того лютневого дня видалася вітряною, і Єлизавета II не помітила, як поривом вітру її капелюшок практично здуло з голови. Смішний кадр, який тоді зробили фотографи, назавжди залишився в архівах.

[ + – ] Королева Єлизавета II Фото: Getty Images [ + – ] Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Поруч із нею був султан Кабус, який за протоколом повинен стояти по стійці смирно.

До речі, поділ її пальта практично зовсім не піднявся. Мабуть, вже тоді королева Єлизавета II користувалася своїм маленьким лайфхаком і її кравець пришивав до подолу суконь та пальто невеликі вантажики, які допомагали уникнути подібних незручних ситуацій.

Крім того, такою порадою одного разу королева Єлизавета II поділилася з Кейт Міддлтон. Покійна монарх помітила, що в дружини її онука часто під час сильних поривів вітру піднімається сукня. Тому вона порадила принцесі Уельській до подолу пришивати спеціальні вантажики, які утримуватимуть спідниці своєю вагою.