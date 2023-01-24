Забавная ситуация: вспоминаем, как с королевы Елизаветы II слетела шляпа на мероприятии (фото)

Это произошло в 1979 году, когда Ее Величество совершала визит в Оман.

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В тот день королева Елизавета II была облачена в белое пальто и шляпу в тон, на шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а в руке — любимая лаковая сумка от британского бренда Launer.

Британская королева тогда посещала столицу Омана, город Маскат. Погода в тот февральский день выдалась ветреной, и Елизавета II не заметила, как порывом ветра ее шляпку практически сдуло с головы. Забавный кадр, который тогда сделали фотографы, навсегда остался в архивах.

[ + – ] Королева Елизавета II Фото: Getty Images [ + – ] Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Рядом с ней был султан Кабус, который по протоколу должен стоять по стойке смирно.

Кстати, подол ее пальто практически совсем не поднялся. Видимо, уже тогда королева Елизавета II пользовалась своим маленьким лайфхаком и ее портной пришивал к подолу платьев и пальто небольшие грузики, которые помогали избежать подобных неловких ситуаций.

Кроме того, таким советом однажды королева Елизавета II поделилась с Кейт Миддлтон. Покойная монарх заметила, что у жены ее внука часто во время сильных порывов ветра поднимается платье. Поэтому она посоветовала принцессе Уэльской к подолу пришивать специальные грузики, которые будут удерживать юбки своим весом.