Щоб сон був здоровим. Як часто потрібно міняти постільну білизну

Чиста постіль сприяє покращенню якості сну.

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Брудна постільна білизна може викликати низку проблем зі здоров'ям, починаючи від алергії та закінчуючи астмою, а також погіршує якість сну, заявляють експерти у розмові з FEMAIL.

За словами керівника відділу розробки продуктів у компанії Fine Bedding Company Даніеля Мейсона, постільну білизну потрібно регулярно міняти:

"На перший погляд ваша постільна білизна може виглядати чистою, але вона може призвести до всіляких проблем зі здоров'ям, якщо її не міняти регулярно, тому ми рекомендуємо міняти простирадла раз на тиждень. Якщо у вас є домашні тварини або ви відчуваєте алергію на пилових кліщів, це має бути кожні 3-4 дні для оптимальних умов сну.

З ним згоден і фармацевт Аббас Канані, який стверджує, що простирадла потрібно міняти "максимум раз на два тижні, а в ідеалі раз на тиждень".

"Це загальні рекомендації, які можуть змінюватись залежно від вашого способу життя. Наприклад, люди, які не можуть спати на матраці щодня, можуть рідше прати простирадла".

Такої ж думки дотримується фахівчиня з охорони здоров'я доктор Вероніка Матутіте.

"Гігієна в спальні дуже важлива. Це допомагає запобігти поширенню бактерій, мікробів, інфекцій і хвороб. З погляду експерта, постільну білизну потрібно міняти через один-два тижні. Розпорядок дня, ймовірно, відрізняється для людей з такими проблемами, як астма та алергія, і для тих, хто відчуває нічну пітливість. У таких випадках я зазвичай рекомендую міняти та прати постільну білизну раз на тиждень, щоб підтримувати чистоту та свіжість у кімнаті та видаляти потенційні подразники”, — наголосила вона.

Аббас Канані зазначив, що переважно людина витрачає на сон приблизно 227 760 годин за своє життя, що відповідає 26 рокам.

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"Бруд, омертвілі клітини шкіри, шкірний жир, потові та пилові кліщі, враховуючи їх трупи та фекалії, можуть накопичуватися на вашому постільному приладді. Пилові кліщі можуть жити виключно за рахунок мертвих клітин шкіри і швидко розмножуватися. Якщо у вас шкірна алергія, викликана кліщами, пилком або іншими мікроскопічними частинками, випрати постільну білизну в гарячій воді, і це допоможе вбити пилових кліщів та інших дратівливих мікробів, які також можуть посилити симптоми астми, тому дуже важливо містити простирадла в чистоті. Коли ми рухаємося, тертя призводить до того, що бруд і бактерії потрапляють у наші пори, що може призвести до появи прищів, особливо якщо у нас схильна до акне шкіра”, — пояснив фармацевт.

Експерти додали, що однією з переваг регулярної зміни постільної білизни для здоров'я є зменшення поширення бактерій і грибкових бактерій, які можуть спричинити такі захворювання, як пневмонія, шкірні інфекції, кір, грип і вітряна віспа.

Якщо простирадло потрібно міняти раз на тиждень, то наволочки експертка зі здорового сну Дороті Чемберс рекомендує оновлювати два або навіть три рази на тиждень. Вона також наголосила на важливості прання іншого постільного приладдя, враховуючи матраци, ковдри та подушки.

"Завжди читайте інструкції з догляду і перевіряйте, синтетичні чи натуральні ваші ковдри і подушки, але ми рекомендуємо прати їх кожні кілька місяців, якщо ви страждаєте на алергію, або принаймні два рази на рік в іншому випадку. Прання за температури 60 градусів уб'є пилових кліщів, які є поширеною причиною алергії, але якщо ви не страждаєте на алергію, ми завжди рекомендуємо більш екологічне прання за температури 40 градусів", — розповіла Чемберс.

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