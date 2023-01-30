Кім Кардаш'ян сходила на баскетбольний матч у компанії ексбойфренда своєї сестри

Зірка телешоу прийшла підтримати свою дочку на матчі.

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Американська бізнесвумен Кім Кардаш'ян потрапила в об'єктиви папараці, коли прямувала на баскетбольний матч своєї старшої дочки Норт. Позаду знаменитості йшов колишній бойфренд її сестри Хлої — Трістан Томпсон. Про це пише Hollywood Life.

Кім була одягнена в спортивну червону футболку Diadora з помаранчевими вставками та з короткими рукавами. Верх вона поєднувала з чорними велосипедами та кросівками.

Зірка реаліті волосся заплела в довгу косу та надягла на обличчя масивні окуляри. У руці вона несла телефон.

Нагадаємо, Хлої Кардаш'ян і Трістан Томпсон почали зустрічатися у 2016 році. Стосунки пари тривали до 2019 року, коли дівчина дізналася про зради й покинула Трістана. Особливо підкосили зірку реаліті інтрижки баскетболіста, коли вона була вагітна їхньою дочкою.

Але і Хлої в цій історії не найсвятіша, адже Трістан пішов до неї 2016-го, коли його дівчина, модель Джордан Крейг, була вагітна. Сина, який для Трістана став первістком, модель народила в грудні того ж року.

2020 року Хлої вирішила дати колишньому другий шанс, і вони знову почали зустрічатися. Їх разом бачили на вечірках і прогулянках, також неодноразово вони ходили разом забирати доньку Тру з балетної школи.

Проте сімейна ідилія тривала недовго — Хлої та Трістан знову розірвали стосунки в червні 2021 року. Причиною розлучення стали нові зради та нова вагітність, але не Хлої, а коханки Томпсона. Як виявилося, під час стосунків із Кардаш'ян він крутив роман із фітнес-моделлю Маралі Ніколс.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян подала до суду на чоловіка, який подарував їй обручку з діамантом.