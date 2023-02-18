Король Карл III написав першу книгу після вступу на престол

Король Карл III завжди був відомий як захоплений автор та переконаний захисник навколишнього середовища, і нещодавно він став співавтором своєї першої книги після сходження на престол.

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Монарх написав книгу у співавторстві з головою Natural England Тоні Джуніпером і пара зустрілася у п'ятницю, коли король влаштував прийом у Букінгемському палаці для міністрів довкілля з усього світу. Про це пише Hello.

Зазначається, що книга відрізняється від інших публікацій Чарльза на цю тему тим, що вона спеціально призначена для дітей, а не для дорослих.

Нова книга буде переписаною версією його роботи 2017 року "Зміна клімату" і проєкт почався ще до того, як він став королем.

Чарльз буде провідним автором у співавторстві з Тоні та кліматологинею Емілі Шакбург. Монарх написав післямову до тексту, який має бути опублікований наприкінці наступного місяця.

[ + – ] Чарльз написав книгу разом із Тоні Джуніпером (праворуч) та доктором Емілі Шакбург. Фото: Getty Images

"Я думаю, що він визнаний видатним лідером у деяких з найнагальніших тем, які стоять перед людством. Той факт, що він сьогодні тут, справді підкреслює важливість теми. Я сподіваюся, що це надихне кожного зробити ще більше для пошуку рішень. Я думаю, що він був уражений рівнем енергії та пристрасті, виявленими молодими людьми з цих предметів", — розповів голова Natural England про проєкт.

Нагадаємо, коронація Його Величності запланована на 6 травня.

Також Фокус писав, що 16 лютого 74-річний король вирушив до Мілтон-Кейнса у четвер, щоб відсвяткувати новий статус міста, присвоєний під час платинового ювілею королеви Єлизавети II. Коли він прибув до церкви Христа наріжного каменю, протестувальники підняли жовті плакати з написом "Не мій король", проте монарх їх проігнорував.