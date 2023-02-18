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Король Карл III написав першу книгу після вступу на престол

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Фото: Getty Images | Король Карл III

Король Карл III завжди був відомий як захоплений автор та переконаний захисник навколишнього середовища, і нещодавно він став співавтором своєї першої книги після сходження на престол.

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Монарх написав книгу у співавторстві з головою Natural England Тоні Джуніпером і пара зустрілася у п'ятницю, коли король влаштував прийом у Букінгемському палаці для міністрів довкілля з усього світу. Про це пише Hello.

Зазначається, що книга відрізняється від інших публікацій Чарльза на цю тему тим, що вона спеціально призначена для дітей, а не для дорослих.

Нова книга буде переписаною версією його роботи 2017 року "Зміна клімату" і проєкт почався ще до того, як він став королем.

Чарльз буде провідним автором у співавторстві з Тоні та кліматологинею Емілі Шакбург. Монарх написав післямову до тексту, який має бути опублікований наприкінці наступного місяця.

Чарльз написав книгу разом із Тоні Джуніпером (праворуч) та доктором Емілі Шакбург. Fullscreen
Чарльз написав книгу разом із Тоні Джуніпером (праворуч) та доктором Емілі Шакбург.
Фото: Getty Images

"Я думаю, що він визнаний видатним лідером у деяких з найнагальніших тем, які стоять перед людством. Той факт, що він сьогодні тут, справді підкреслює важливість теми. Я сподіваюся, що це надихне кожного зробити ще більше для пошуку рішень. Я думаю, що він був уражений рівнем енергії та пристрасті, виявленими молодими людьми з цих предметів", — розповів голова Natural England про проєкт.

Нагадаємо, коронація Його Величності запланована на 6 травня.

Також Фокус писав, що 16 лютого 74-річний король вирушив до Мілтон-Кейнса у четвер, щоб відсвяткувати новий статус міста, присвоєний під час платинового ювілею королеви Єлизавети II. Коли він прибув до церкви Христа наріжного каменю, протестувальники підняли жовті плакати з написом "Не мій король", проте монарх їх проігнорував.