Кейт Міддлтон поспілкувалася в будинку для людей похилого віку зі 109-річною шанувальницею

Майбутня королева приділила увагу літнім людям і зачарувала їх своєю добротою.

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41-річна принцеса Уельська відвідала сімейний будинок для людей похилого віку Оxford House в Слау (Беркшир), а про візит розповіла на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

Під час спілкування з жителями Кетрін познайомилася зі 109-річною жінкою на ім'я Нора. У принцеси та бабусі виявилося чимало спільного. Як і Кейт, Нора народилася в січні, а якщо бути точніше, то 7 січня, тоді як день народження майбутньої королеви — 9 січня. Коли високопоставлена гостя запитала в Нори, які страви та любить найбільше, вона, подумавши, відповіла, що це нирки та брюссельська капуста.

"О, нирки! Я теж люблю нирки!" — відреагувала принцеса.

Крім Нори, Кетрін приділила увагу й іншим старим. Вона пограла з ними у настільний футбол, подякувавши своєму супернику Джону за чудовий матч. Крім того, Кейт, яка дуже любить готувати, не змогла пройти повз кухню, де разом із іншими пекла млинці. Дружина принца Вільяма також оглянула сад, відзначений престижними нагородами, поговорила зі співробітниками та волонтерами.

"109 років… Приємно познайомитися, Норо! Тут, в Oxford House, відзначеному нагородами сімейному будинку для людей похилого віку в Слау, про таких жителів, як Нора, піклуються в такій домашній і комфортній обстановці, а інноваційні технології допомагають збагатити їхнє повсякденне життя. Дякую, що є в нас! І ми не могли прогаяти шанс відсвяткувати #МаслянийВівторок прямо зараз, чи не так?" — написала герцогиня Кембриджська та Корнуольська.

Oxford House — це сімейний будинок для людей похилого віку, який уперше відкрив свої двері для постояльців у 1980 році. Будинок забезпечує догляд за 34 людьми, допомагаючи їм жити максимально повним життям, і пишається тим, що забезпечує видатний рівень догляду. Він також управляє організацією з догляду вдома Oxford House Community Care, яка надає підтримку, щоб люди в цьому районі могли безпечно та незалежно проживати у своїх будинках.

Для візиту до будинку для людей похилого віку Кейт обрала стриманий ансамбль — темну водолазку та штани такого ж кольору з ременем на поясі. Її обличчя було закрите маскою.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон на червоній доріжці дозволила собі дуже фривольний жест.