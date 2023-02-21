Кейт Миддлтон пообщалась в доме престарелых со 109-летней поклонницей

Будущая королева уделила внимание пожилыи людям и очаровала их своей добротой.

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41-летняя принцесса Уэльская посетила семейный дом престарелых Оxford House в Слау (Беркшир), а о визите рассказала на своей официальной странице в соцсети.

Во время общения с жителями Кэтрин познакомилась со 109-летней женщиной по имени Нора. У принцессы и старушки оказалось немало общего. Как и Кейт, нора родилась в январе, а если быть точнее, то 7 января, в то время как день рождения будущей королевы – 9 января. Когда высокопоставленная гостья спросила у Норы, какие блюда та любит больше всего, она, подумав, ответила, что это почки и брюссельская капуста.

"О, почки! Я тоже люблю почки!" – отреагировала принцесса.

Кроме Норы, Кэтрин уделила внимание и другим старикам. Она поиграла с ними в настольный футбол, поблагодарив своего соперника Джона за чудесный матч. Кроме того Кейт, которая очень любит готовить, не смогла пройти мимо кухни, где вместе с другими пекла блины. Жена принца Уильяма также осмотрела сад, отмеченный престижными наградами, поговорила с сотрудниками и волонтерами.

"109 лет … Приятно познакомиться, Нора! Здесь, в Oxford House, отмеченном наградами семейном доме престарелых в Слау, о таких жителях, как Нора, заботятся в такой домашней и комфортной обстановке, а инновационные технологии помогают обогатить их повседневную жизнь. Спасибо, что есть у нас! И мы не могли упустить шанс отпраздновать #МасленичныйВторник прямо сейчас, не так ли?", – написала герцогиня Кембриджская и Корнуолльская.

Oxford House — это семейный дом престарелых, который впервые открыл свои двери для постояльцев в 1980 году. Дом обеспечивает уход за 34 постояльцами, помогая им жить максимально полной жизнью, и гордится тем, что обеспечивает выдающийся уровень ухода. Он также управляет организацией по уходу на дому Oxford House Community Care, которая оказывает поддержку, чтобы люди в этом районе могли безопасно и независимо проживать в своих домах.

Для визита в дом престарелых Кейт выбрала сдержанный ансамбль – темную водолазку и брюки такого же цвета с ремнем на поясе. Ее лицо было закрыто маской.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон на красной дорожке позволила себе очень фривольный жест.