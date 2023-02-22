Три найревнивіші знаки Зодіаку

Ревнощі властиві практично всім знакам Зодіаку, але деякі відчувають власність до своїх партнерів особливо. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які найбільш схильні до ревнощів.

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Лев

Представники цього знаку люблять привертати до себе увагу, вони товариські та привабливі. Але коли в центрі уваги виявляється їхній партнер, вони відразу ж починають виявляти власність. Але хоч Леви й ревниві, вони надто горді, щоб явно виражати це та створювати на цьому ґрунті конфлікт, тільки якщо приводи для ревнощів будуть дуже вагомими.

Стрілець

Стрільці часто спокійні та впевнені в собі. Але якщо в їхній душі закралася частка сумніву у своєму партнері, їх уже не зупинити. Вони проводять справжні розслідування та часто накручують себе, перетворюючись на безкомпромісних ревнивців.

Риби

Риби — дуже відданий знак. Цього ж вони вимагають і від свого партнера, тому ревнують за найменшої підозри. Але замість сварок і звинувачень вони схильні зробити все, щоб переконати свою половинку не проявляти ні до кого іншого увагу.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ.

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