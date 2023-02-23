На аукціоні продадуть фото принцеси Діани з родиною в Балморалі, які раніше не публікувалися.

Раніше фото принцеси Діани, принца Чарльза та маленького принца Вільяма ніколи не публікувалися, оскільки їх зробили приватно під час візиту друга родини.

Related video

Рідкісні фотографії принцеси Діани та її сім'ї будуть продані на аукціоні Willingham Auctions у Кембриджширі. Як повідомили на сайті аукціону, ліміту ставок не буде, тож передбачається, що за знімки виручать десятки тисяч фунтів. Адже це справжній ексклюзив. Про це пише Cambridge-News.

Аукціон відбудеться 4 березня, на торги виставлять 22 знімки разом із негативами.

[ + – ] Рідкісні фото принцеси Діани виставлені на аукціон Фото: Willingham Auctions

На приватних фотографіях королівської родини є фотографії юної принцеси Діани за кілька місяців після того, як вона народила принца Вільяма. На одному знімку вона зображена у зелених гумових чоботях, а Чарльз позує поряд зі своєю матір'ю.

На інших зображений сяючий Чарльз, що баюкає свого маленького сина, і Діана, яка обіймає малюка.

Вони також підкреслюють можливий зв'язок між принцесою Діаною та її невісткою Кейт Міддлтон, яка раніше залишалася невідомою. На одному красивому кадрі можна побачити Діану, яка позує на тлі захопливого пейзажу Балморала, що тримає камеру.

Ймовірно, Діана також захоплювалася фотографією, як і її невістка. І теж знімала краєвиди Балморала, як це робила і Кейт Міддлтон. Королівський письменник Кеті Ніколл навіть стверджувала, що покійна королева дозволила якось Кейт взяти з собою камеру і сфотографувати Балморал і навколишній драматичний пейзаж під час першого візиту туди, знаючи, як сильно вона захоплена цим хобі.

У своїй книзі "Кейт: майбутня королева" Кеті пише: "До того моменту королева зустрічалася з Кейт лише швидкоплинно на весіллі Пітера і Отем Філліпс, але вона щосили намагалася, щоб та почувала себе комфортно, давши їй дозвіл робити фото в Балморалі" .

Знімки, виставлені на аукціон, було зроблено у резиденції під час візиту лорда Джона Кінга, близького друга королівської родини. Він помер у 86 років у 2005 році. Лорд підвівся з самих низів. Він покинув школу, але врешті-решт став успішним бізнесменом, який керував British Airways. З королівською сім'єю він познайомився випадково, зійшовся на ґрунті любові до полювання. У 1979 році королева присвоїла Джону лицарське звання.

[ + – ] Знімки принцеси Діани продаються разом із негативами Фото: Willingham Auctions

Аукціоніст Стівен Дрейк сказав, що колекція фото, напевно, викличе величезний інтерес колекціонерів з усього світу.

"Було зроблено багато фотографій Діани, але ці знімки дуже особисті. Ця колекція фотографій є унікальною, ви ніколи не зустрінете інший набір фотографій, подібних до цього. Фотографія, на якій Чарльз тримає Вільяма, дуже зворушлива, а на інших знімках вони виглядають звичайною щасливою сім'єю", — сказав Дрейк.

Нагадаємо, раніше на аукціоні за 170 тисяч доларів купили особисті листи принцеси Діани, адресовані її друзям. Леді Ді писала про розлучення з принцом Чарльзом і побоювалася, що телефон прослуховується.