Кейт Міддлтон в ідеальному зеленому костюмі зустрілася з принцом та принцесою Норвегії.

Принц Вільям та принцеса Уельська вітали у Віндзорському замку наслідного принца Норвегії Гокона та крон-принцесу Метте-Маріт.

Related video

Не встигла Кейт Міддлтон вразити своїм весняним нарядом на параді валлійської гвардії у День Святого Давида, як вона знову продемонструвала чудовий смак та вміння носити яскраві кольори. Принцеса та принц Уельські зустрілися у Віндзорському замку з норвезьким принцес Гоконом та його дружиною. Про це пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон приймала гостей у шикарному яскраво-зеленому костюмі брючному від Burberry і шовковій блузці того ж бренду в тон.

А 49-річна крон-принцеса Метте-Маріт позувала для групової фотографії разом з іншими членами королівської родини у яскравій червоній сукні з довгими рукавами.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принц Вільям, крон-принц Хокон та крон-принцеса Метте-Маріт Фото: Getty Images

Її чоловік Гокон одягнув елегантний темно-синій костюм, як і Вільям, і віддав перевагу синій краватці з візерунком. Тим часом принц Уельський одягнув червону краватку.

Вибір костюма Кейт, радше за все, був невипадковим. Окрім норвезьких принца та принцеси вони приймали представників провідних норвезьких компаній, які працюють над рішеннями в галузі "зеленої" енергетики.

Принц Гокон і Метте-Маріт одружилися 2001 року. Тоді Метте-Марит вже була розлученою матір'ю-одиначкою і працювала в ресторані. Так що вибір принца багато хто вважав не дуже підходящим. Ходили чутки, що Метте навіть вживала наркотики, або була в середовищі, де вони були легкодоступними.

Але принц був закоханий і йому було начхати. У пари народилося двоє дітей: наслідна принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус – третій у черзі на престол.

2011 року крон-принцеса пережила трагедію: у теракті, влаштованому Андерсом Брейвіком, загинув її зведений брат.

Нагадаємо, вчора Кейт Міддлтон супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермір у Віндзорі як їхній нещодавно призначений полковник полку в День Святого Давида.

Цю посаду король Чарльз обіймав з 1975 року, а у грудні його змінив син і спадкоємець. Для зустрічі з гвардійцями принцеса Уельська обрала яскраво-червоне пальто та оригінальний капелюшок.