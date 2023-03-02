Кейт Миддлтон в идеальном зеленом костюме встретилась с принцем и принцессой Норвегии

Принц Уильям и принцесса Уэльская приветствовали в Виндзорском замке наследного принца Норвегии Хокона и крон-принцессу Метте-Марит.

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Не успела Кейт Миддлтон поразить своим весенним образом на параде валлийской гвардии в День Святого Давида, как она снова продемонстрировала отличный вкус и умение носить яркие цвета. Принцесса и принц Уэльские встретились в Виндзорском замке с норвежским принцесс Хоконом и его супругой. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон принимала гостей в шикарном ярко-зеленом брючном костюме от Burberry и шелковой блузке того же бренда в тон.

А 49-летняя крон-принцесса Метте-Марит позировала для групповой фотографии вместе с другими членами королевской семьи в ярком красном платье с длинными рукавами.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принц Уильям, крон-принц Хокон и крон-принцесса Метте-Марит Фото: Getty Images

Ее муж Хокон надел элегантный темно-синий костюм, как и Уильям, и предпочел синий галстук с узором. Тем временем принц Уэльский надел красный галстук.

Выбор костюма Кейт, скорей всего, был неслучаен. Кроме норвежских принца и принцессы они принимали представителей ведущих норвежских компаний, работающих над решениями в области "зеленой" энергетики.

Принц Хокон и Метте-Марит поженились в 2001 году. Тогда Метте-Марит уже была разведенной матерью-одиночкой и работала в ресторане. Так что выбор принца многие сочли не слишком подходящим. Ходили слухи, что Метте даже принимала наркотики, или вращалась в среде, где они были "легкодоступны".

Но принц был влюблен и ему было плевать. У пары родились двое детей: наследная принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус – третий в очереди на престол.

В 2011 году крон-принцесса пережила трагедию: в теракте, устроенном Андерсом Брейвиком, погиб ее сводный брат.

Напомним, вчера Кейт Миддлтон сопровождала своего мужа, принца Уильяма, который совершал свой первый визит в 1-й батальон валлийской гвардии в казармах Комбермир в Виндзоре в качестве их недавно назначенного полковника полка в День Святого Давида.

Эту должность король Чарльз занимал с 1975 года, а в декабре его сменил сын и наследник. Для встречи с гвардейцами принцесса Уэльская выбрала ярко-красное пальто и оригинальную шляпку.